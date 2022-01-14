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Красноярские предприниматели получат гранты от Фонда содействия инновациям

Красноярские предприниматели получат гранты от Фонда содействия инновациям
Иллюстрация: pixabay.com

Фонд подвел итоги конкурсов на получение финансовой поддержки. Среди победителей оказались и проекты из Красноярского края.

#НОВОСТИ
Две красноярские компании оказались в числе победителей грантовых конкурсов, которые проводил Фонд развития инноваций, сообщили в пресс-службе регионального Министерства цифрового развития.
 
Так, в номинации «Цифровые технологии» конкурса «Старт» одним из выигравших оказался предприниматель Борис Шорохов с проектом системы, которая автоматически умеет определять поражения и заболевания садовых растений с помощью мобильного приложения. На развитие своей идеи он получит 3 млн рублей. Всего на этот конкурс было заявлено 1 199 проектов из 76 регионов России. Одобрили же лишь 98 из них.
 
Вторым победителем из Красноярска стала компания «АВАКС-ГеоСервис» с проектом системы управления взлетом и посадкой тяжелых беспилотных грузовых дронов, который был представлен в номинации «Беспилотная аэродоставка грузов» конкурса «Развитие-НТИ». Теперь она (компания) получит 30 млн рублей на развитие своего проекта. На этот конкурс поступило 73 заявки из 20 регионов РФ. Одобрение получили 45.
 
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Деньги вкладывали как институты развития, так и частные инвесторы. По сравнению с прошлым годом они вложили в проекты красноярских инноваторов почти вдвое больше.

Предприниматели и самозанятые Красноярского края получат финансовую поддержку

Все муниципалитеты края, которые реализуют программы, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, могут рассчитывать на финансовую поддержку в 2022 году.

Сельхозкооп Красноярского края получил на развитие свыше 12 млн рублей

Дополнительные 12 млн рублей получили СКПК «Зерно» Сухобузимского района и СПК «Агросибком-М» Краснотуранского района на компенсацию затрат по закупу сельхозпродукции у пайщиков.

Автор: Петр Савельев
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