Красноярские предприниматели получат гранты от Фонда содействия инновациям

Фонд подвел итоги конкурсов на получение финансовой поддержки. Среди победителей оказались и проекты из Красноярского края.

Две красноярские компании оказались в числе победителей грантовых конкурсов, которые проводил Фонд развития инноваций, сообщили в пресс-службе регионального Министерства цифрового развития.

Так, в номинации «Цифровые технологии» конкурса «Старт» одним из выигравших оказался предприниматель Борис Шорохов с проектом системы, которая автоматически умеет определять поражения и заболевания садовых растений с помощью мобильного приложения. На развитие своей идеи он получит 3 млн рублей. Всего на этот конкурс было заявлено 1 199 проектов из 76 регионов России. Одобрили же лишь 98 из них.

Вторым победителем из Красноярска стала компания «АВАКС-ГеоСервис» с проектом системы управления взлетом и посадкой тяжелых беспилотных грузовых дронов, который был представлен в номинации «Беспилотная аэродоставка грузов» конкурса «Развитие-НТИ». Теперь она (компания) получит 30 млн рублей на развитие своего проекта. На этот конкурс поступило 73 заявки из 20 регионов РФ. Одобрение получили 45.

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