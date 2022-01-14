Красноярские предприниматели получат гранты от Фонда содействия инновациям
Фонд подвел итоги конкурсов на получение финансовой поддержки. Среди победителей оказались и проекты из Красноярского края.
Деньги вкладывали как институты развития, так и частные инвесторы. По сравнению с прошлым годом они вложили в проекты красноярских инноваторов почти вдвое больше.
Предприниматели и самозанятые Красноярского края получат финансовую поддержку
Все муниципалитеты края, которые реализуют программы, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, могут рассчитывать на финансовую поддержку в 2022 году.
Сельхозкооп Красноярского края получил на развитие свыше 12 млн рублей
Дополнительные 12 млн рублей получили СКПК «Зерно» Сухобузимского района и СПК «Агросибком-М» Краснотуранского района на компенсацию затрат по закупу сельхозпродукции у пайщиков.