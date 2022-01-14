«Полюс» приобрел россыпное месторождение золота в Иркутской области
На этой неделе Центрсибнедра подвели итоги аукционов на право разрабатывать золотоносные месторождения Иркутской области. Среди победителей — компания, принадлежащая «Полюсу».
Совет директоров АО «Полиметалл» одобрил план по освоению месторождения Ведуга с запасами 4 млн унций золота. Начало производства запланировано на II квартал 2025 года.
Енисейская Сибирь как вторая промышленная революция в макрорегионе
Межрегиональный проект Енисейская Сибирь развивается на наших глазах. Эксперты «ДК» — о том, куда движется Енисейская Сибирь.
КЭФ-2022 посвятят экономике будущего: Ангаро-Енисейский регион, экология, города Шойгу
XVIII Красноярский экономический форум пройдет 2-4 марта на площадке Сибирского федерального университета. Как и в нынешнем году, формат будет смешанным: онлайн и офлайн.