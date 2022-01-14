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«Полюс» приобрел россыпное месторождение золота в Иркутской области

Добыча золота на россыпном месторождении
Добыча золота на россыпном месторождении. Иллюстрация: polyus.com

На этой неделе Центрсибнедра подвели итоги аукционов на право разрабатывать золотоносные месторождения Иркутской области. Среди победителей — компания, принадлежащая «Полюсу».

#НОВОСТИ
Компания «Светлый» стала владельцем участка «Радостный ручей» в Иркутской области, на котором есть россыпное золото. Такая информация опубликована на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.
 
Соответствующий аукцион был объявлен в начале ноября 2021 года, но его итоги организатор — Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) — утвердил только на этой неделе.
 
На участок претендовало две компании — АО «Светлый» и АО «ЗДК „Лензолото“». Последняя является структурой «Полюса». «Светлый» же, как сообщает «Интерфакс-Сибирь», подконтролен ПАО «Лензолото», которое также входит в «Полюс». В итоге победитель предложил за участок 12,134 млн рублей при стартовой цене 11,031 млн.
 
Согласно материалам аукциона, участок «Радостный ручей» расположен в Бодайбинском районе Иркутской области в 103 км от райцентра (на северо-восток). Его балансовые запасы золота категории С2 составляют 195,7 кг, а забалансовые (по той же категории) — 339 кг. Техногенного же металла здесь 26 кг.
 
По данным системы проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», АО «Светлый» было зарегистрировано в 1996 году. За 2020 год (более поздних данных пока нет) компания заработала 982,6 млн рублей (+9,1% год к году) чистой прибыли, при выручке в 5 млрд (+5,6% год к году).
 
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Автор: Петр Савельев
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