Обвиняемые в гибели людей из-за лавины в Норильске пошли под суд
Трагедия случилась год назад. По делу проходило семь подозреваемых, среди которых и местные чиновники. Все они теперь предстанут перед судом по обвинению в халатности.
В результате этого население, глава администрации Норильска, структурные подразделения администрации города, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные меры органом местного самоуправления по риску лавинной опасности, в том числе по наблюдению за опасными участками, включая замеры уровня снега, информирование населения об угрозе его схода через средства массовой информации и сеть „Интернет“, не приняты», — рассказали в прокуратуре.
Своими действиями он нанес ущерб своему учредителю в сотни миллионов рублей, продав заготовленный лес на сторону.
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Примечательно, что второй фигурант дела тоже народный избранник, но рангом пониже. Своими действиями они нанесли многомиллионный ущерб природе и бюджету.
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НГС24 сообщил о том, что руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгению Жвакину предъявили обвинение по статье «халатность» (293 УК РФ).
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