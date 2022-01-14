Обвиняемые в гибели людей из-за лавины в Норильске пошли под суд

Трагедия случилась год назад. По делу проходило семь подозреваемых, среди которых и местные чиновники. Все они теперь предстанут перед судом по обвинению в халатности.

Уголовное дело, возбужденное по факту гибели людей после схода лавины в Норильске, отправлено в суд. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Напомним, что 8 января 2021 года с горы в районе Талнах (Норильск) сошла лавина, которая погребла под собой строение, где находилось четыре человека — двое взрослых и двое детей. В результате выжил только один несовершеннолетний.

По версии следствия, причиной трагедии стало халатное отношение четырех сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. Дежуря посменно, они с 11 декабря 2020 года не включали получаемые ежедневно сведения о лавинной опасности в оперативную сводку управления ГО и ЧС по территории. А их руководитель — начальник управления по ГО и ЧС администрации Норильска — не проконтролировал работу в этой части.

В результате этого население, глава администрации Норильска, структурные подразделения администрации города, иные органы и учреждения о лавинной опасности не предупреждены, превентивные меры органом местного самоуправления по риску лавинной опасности, в том числе по наблюдению за опасными участками, включая замеры уровня снега, информирование населения об угрозе его схода через средства массовой информации и сеть „Интернет“, не приняты», — рассказали в прокуратуре.

Помимо этого было установлено, что снесенная лавиной постройка была возведена самовольно, но два сотрудника отдела муниципального контроля администрации Норильска, при проведении проверки этих нарушений не выявили . Они (сотрудники) тоже попали в число обвиняемых.

В итоге, в качестве фигурантов по этому уголовному делу (ч. 3 ст. 293 УК РФ), проходит семь человек. На днях прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение и отправила дело в Норильский городской суд для рассмотрения по существу.

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