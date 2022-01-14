Красноярский аэропорт побил исторический рекорд по пассажиропотоку

Предыдущий рекорд был установлен три года назад. Сейчас, количество обслуженных пассажиров приблизилось к 3 млн.

В 2021 году через аэропорт Красноярска прошло 2 731 903 пассажира. Это на 63% больше, чем было в 2020-м, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Число взлетно-посадочных операций по сравнению с прошлым годом также выросло — на 35% — и составило 18 133.

И первый, и второй показатели являются абсолютными рекордами за весь срок существования аэропорта (41 год). По пассажиропотоку прошлый был поставлен в 2018 году — 2 587 734 человека. А по взлет-посадкам в 2019-м — 15 397.

Чаще всего в ушедшем году красноярцы летали в Москву — 960 451 человек. Также популярностью пользовались Сочи (194 340), Новосибирск (188 642), Санкт-Петербург (135 241) и Норильск (132 531)», — рассказали в аэропорту.

Грузооборот же воздушной гавани за год хоть и вырос на 18,3%, но рекорда не побил, составив 19 434 тонны, против рекордных 22 669,5 тонны в 2018-м.

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На регулярных направлениях рост был и того больше. Добиться этого удалось, в том числе, за счет обновления парка авиакомпании и расширения ее маршрутной сети.