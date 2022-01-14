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Красноярский аэропорт побил исторический рекорд по пассажиропотоку

Красноярский аэропорт побил исторический рекорд по пассажиропотоку
Иллюстрация: kja.aero

Предыдущий рекорд был установлен три года назад. Сейчас, количество обслуженных пассажиров приблизилось к 3 млн.

#НОВОСТИ
В 2021 году через аэропорт Красноярска прошло 2 731 903 пассажира. Это на 63% больше, чем было в 2020-м, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
 
Число взлетно-посадочных операций по сравнению с прошлым годом также выросло — на 35% — и составило 18 133.
 
И первый, и второй показатели являются абсолютными рекордами за весь срок существования аэропорта (41 год). По пассажиропотоку прошлый был поставлен в 2018 году — 2 587 734 человека. А по взлет-посадкам в 2019-м — 15 397.
 
Красноярский аэропорт побил исторический рекорд по пассажиропотоку 1
Чаще всего в ушедшем году красноярцы летали в Москву — 960 451 человек. Также популярностью пользовались Сочи (194 340), Новосибирск (188 642), Санкт-Петербург (135 241) и Норильск (132 531)», — рассказали в аэропорту.
Грузооборот же воздушной гавани за год хоть и вырос на 18,3%, но рекорда не побил, составив 19 434 тонны, против рекордных 22 669,5 тонны в 2018-м.
 
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В перечне таких перелетов порядка трёх десятков направлений. Большая часть из них — односторонние.

Грузовой хаб в аэропорту Красноярск будут развивать под задачи компании «Волга-Днепр»

На нем авиаторы хотят «откатать» новый для них формат работы, объединяющий несколько каналов грузоперевозок, к которому планируют перейти.

«КрасАвиа» более чем вдвое нарастила пассажиропоток

На регулярных направлениях рост был и того больше. Добиться этого удалось, в том числе, за счет обновления парка авиакомпании и расширения ее маршрутной сети.

Автор: Петр Савельев
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