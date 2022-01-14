Путинский мост на глубоком обходе Красноярска перекрыт из-за массового ДТП

Здесь столкнулись несколько фур и других автомобилей. На месте работает ГИБДД, но лучше поискать объезд.

Мост через Енисей на глубоком обходе Красноярска (так называемый Путинский мост) оказался закрыт для проезда из массовой аварии с участием нескольких фур, «Газели» и ряда легковых автомобилей. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на очевидцев происшествия.

В ГИБДД информацию подтвердили, рассказав, что там произошло сразу несколько ДТП, из-за чего участок полностью перекрыт для движения.

Водителей просят выбирать другие марруты — например, через мост «777».