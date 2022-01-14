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Зарплаты в Красноярском крае растут не так быстро, как желают соискатели

Зарплаты в Красноярском крае растут не так быстро, как желают соискатели
Иллюстрация: pixabay.com

Аналитики сайта hh.ru сравнили, как изменились зарплатные ожидания и предложения за 2021 год и выяснили: аппетиты соискателей в регионе растут быстрее, чем планы работодателей.

#НОВОСТИ

Желаемые зарплаты выросли на 9%, а предлагаемые — на 5%.

При этом в конце декабря 2021 года средняя предлагаемая зарплата в нашем регионе составила 54 386 рублей, это на 7% выше, чем в среднем по России. При этом, средняя ожидаемая составила 45 423 рублей, и она ниже средней по стране на 17%.

Больше всего желаемый доход увеличился у специалистов по страхованию — почти на 50%. В среднем они хотят получать 47,3 тыс. руб.

Кроме того, больше денег хотели бы получать и сотрудники из сферы «спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+23%, до 40,7 тыс. руб.), а также домашний персонал (+34%, до 42,6 тыс. руб.).

На 10% выросли желаемые зарплаты у соискателей из сферы «искусство, развлечения, масс-медиа», у начинающих специалистов и студентов, маркетологов, hr-специалистов, у административного персонала, сотрудников из банковской сферы, учителей и научных сотрудников, госслужащих, медиков, специалистов из сферы закупок, а также у бухгалтеров зарплаты выросли лишь на 10%.

Однако есть те, зарплатные аппетиты уменьшились — так, на 4% сократился желаемый доход управленцев и топ-менеджеров. В среднем он составил 52,8 тыс. руб.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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