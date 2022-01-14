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На севере Красноярского края начнут искать алмазы

На севере Красноярского края начнут искать алмазы
Иллюстрация: pixabay.com

В 2022 году в Эвенкийском муниципальном районе нашего региона геологи начнут поиск месторождений коренных алмазов, об этом сообщили в правительстве Красноярского края.

#НОВОСТИ

Соглашение об этом подписали министерство экологии и рационального природопользования края, компания «Алроса» и Красноярский НИИ геологии и минерального сырья (КНИИГиМС).

На участок недр в Эвенкии компании «Алроса» уже выдана лицензия.

Как сообщил генеральный директор алмазодобывающей компании Сергей Иванов, участок обладает ресурсным потенциалом в 150 млн карат алмазов.

Уже в этом году геологи приступят к полевым исследованиям и аэрогеофизической съемке.

«Специалисты планируют применять прогрессивные методы и технологии геологоразведки, новые высокотехнологичные способы прогнозирования, в том числе с элементами искусственного интеллекта обработки данных», — сообщили в правительстве края.

Изучение и освоение минерально-сырьевой базы компания планирует в сотрудничестве с региональным министерством экологии и его отраслевым предприятием — КНИИГиМС.

Специалисты организации и научного института будут выезжать в совместные полевые экспедиции для проведения геофизических работ, дистанционного зондирования и дешифрования космоснимков высокого разрешения.

Как отметили в правительстве региона, все налоги на добычу алмазов будут поступать исключительно в бюджет края. Кроме того, компания «Алроса» будет развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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