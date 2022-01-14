Движение по Путинскому мосту в Красноярске полностью восстановлено

Утром из-за массового ДТП здесь было не проехать — водителей просили искать объездные пути. Теперь отбой: все вернулось в прежнее русло.

Движение по мосту через Енисей на 30-м км глубокого обхода Красноярска полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Как рассказали полицейские, причиной затора стали два ДТП с участием четырех легковых и четырех же грузовых автомобилей, а также одного микроавтобуса.

В происшествии пострадало пять человек — травмы, судя по тому, что они сами обратились за медицинской помощью, несущественны.