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Движение по Путинскому мосту в Красноярске полностью восстановлено

Утренний затор на Путинском мосту в Красноярске
Утренний затор на Путинском мосту в Красноярске. Иллюстрация: 24.мвд.рф

Утром из-за массового ДТП здесь было не проехать — водителей просили искать объездные пути. Теперь отбой: все вернулось в прежнее русло.

#НОВОСТИ
Движение по мосту через Енисей на 30-м км глубокого обхода Красноярска полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
 
Как рассказали полицейские, причиной затора стали два ДТП с участием четырех легковых и четырех же грузовых автомобилей, а также одного микроавтобуса.
 
Движение по Путинскому мосту в Красноярске полностью восстановлено 1
 
В происшествии пострадало пять человек — травмы, судя по тому, что они сами обратились за медицинской помощью, несущественны.
Автор: Петр Савельев
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