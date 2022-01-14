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Временно руководить агентством туризма Красноярского края будет Ольга Василенко

Временно руководить агентством туризма Красноярского края будет Ольга Василенко
Иллюстрация: Яндекс

Ольга Василенко назначена и.о. руководителя агентства по туризму Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Усс.

#НОВОСТИ

Сейчас Ольга Василенко является заместителем руководителя агентства — начальником отдела развития туризма агентства по туризму Красноярского края.

Прежний руководитель Юлия Верхушина покинула агентство и заняла пост заместителя руководителя администрации губернатора региона.

На новом месте она продолжит курировать вопросы туризма, но также займется развитием в крае креативных индустрий.

Отметим, агентством по туризму Красноярского края Юлия Верхушина руководила с декабря 2018 года.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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