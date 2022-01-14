Временно руководить агентством туризма Красноярского края будет Ольга Василенко
Ольга Василенко назначена и.о. руководителя агентства по туризму Красноярского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Усс.
Сейчас Ольга Василенко является заместителем руководителя агентства — начальником отдела развития туризма агентства по туризму Красноярского края.
Прежний руководитель Юлия Верхушина покинула агентство и заняла пост заместителя руководителя администрации губернатора региона.
На новом месте она продолжит курировать вопросы туризма, но также займется развитием в крае креативных индустрий.
Отметим, агентством по туризму Красноярского края Юлия Верхушина руководила с декабря 2018 года.
Читайте также:
-
В Красноярске построят центр креативных индустрий
Расположится новый объект на Предмостной площади. Позовут его по имени известного красноярского художника Андрея Поздеева.
-
В Красноярском крае будут развивать школьный туризм
Красноярский край в 2022 году получит около 40 млн рублей на развитие программы школьного туризма. Она направлена на повышение доступности туризма и его популяризацию для школьников.
-
В Минусинске появятся «Усадьба мастеров» и тур по «Помидорной столице»
Эти проекты стали победителями краевого грантового конкурса, который проводит региональное агентство по туризму. Новые турпродукты появятся в 2022 году.
-
На Торгашинском хребте открыли самую длинную лестницу в России
Лестница насчитывает 1683 ступени, общая протяженность маршрута – 1200 метров, перепад высот – 240 метров. Она начинается на территории лагеря «Гренада».
-
-
Туристический «след»: цифровые решения для развития турпотока в Сибирь
Красноярск не Ялта, а Ергаки не Куршавель и даже не Алтай. Тем не менее, по данным Ростуризма внутренний туризм региона вырос. Выясняем почему и что поможет превратить ситуацию в тренд.
-
Смотровая площадка в Красноярске вновь закрыта на капремонт
Видовка на Николаевской сопке станет недоступной для посещения. С 13 июля начнется капитальный ремонт подъездной дороги, качество которой активно критиковали красноярцы.