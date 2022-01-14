Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.01
74,56
85,45
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае начнут вакцинировать школьников. Но это не точно

В Красноярском крае начнут вакцинировать школьников. Но это не точно
Иллюстрация: Яндекс

В Красноярский край в гражданский оборот на следующей неделе поступит препарат «Гам-КОВИД-Вак М», также известный как «Спутник М». Об этом сообщили несколько телеграмм-каналов.

#НОВОСТИ

В гражданский оборот вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» планируют ввести в Центре имени Гамалеи. 

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — рассказал РИА Новости директор Центра Александр Гинцбург.

Отметим, препарат «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») предназначен для вакцинации детей от 12 до 17 лет. Препарат был зарегистрирован в России 24 ноября 2021 года.

Дозвониться до краевого Минздрава оперативно не удалось.

В Минздраве РФ отметили, что вакцинация подростков является добровольной.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Скончалась основатель первого независимого телеканала КрасноярскаСкончалась основатель первого независимого телеканала Красноярска
  • Губернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцевГубернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцев
  • Красноярские либерал-демократы собирают подписи в поддержку арестованного Сергея НатароваКрасноярские либерал-демократы собирают подписи в поддержку арестованного Сергея Натарова
  • Красноярску обновили список субсидируемых авиарейсовКрасноярску обновили список субсидируемых авиарейсов
  • Юлия Верхушина перешла на работу в администрацию губернатора Красноярского краяЮлия Верхушина перешла на работу в администрацию губернатора Красноярского края
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.