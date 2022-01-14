В Красноярском крае начнут вакцинировать школьников. Но это не точно

В гражданский оборот вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» планируют ввести в Центре имени Гамалеи.

«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — рассказал РИА Новости директор Центра Александр Гинцбург.

Отметим, препарат «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») предназначен для вакцинации детей от 12 до 17 лет. Препарат был зарегистрирован в России 24 ноября 2021 года.

Дозвониться до краевого Минздрава оперативно не удалось.

В Минздраве РФ отметили, что вакцинация подростков является добровольной.

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