В Красноярском крае начнут вакцинировать школьников. Но это не точно
В Красноярский край в гражданский оборот на следующей неделе поступит препарат «Гам-КОВИД-Вак М», также известный как «Спутник М». Об этом сообщили несколько телеграмм-каналов.
В гражданский оборот вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» планируют ввести в Центре имени Гамалеи.
«Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», — рассказал РИА Новости директор Центра Александр Гинцбург.
Отметим, препарат «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») предназначен для вакцинации детей от 12 до 17 лет. Препарат был зарегистрирован в России 24 ноября 2021 года.
Дозвониться до краевого Минздрава оперативно не удалось.
В Минздраве РФ отметили, что вакцинация подростков является добровольной.
Читайте также:
-
ВОЗ назвала сроки одобрения вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза и США
Российская вакцина «Спутник V» одобрена в 71 стране мира, в 20 государствах ее планируют производить по лицензии. Однако в Штатах и странах Евросоюза она вне закона еще как минимум до весны 2022 г.
-
ВОЗ собирается на экстренное заседание из-за нового сверхмутирующего штамма коронавируса
Сегодня эксперты обсудят новый штамм COVID-19, выявленный в нескольких странах Африки. Главная его опасность — множество мутаций, которые могут сделать его устойчивым ко всем созданным вакцинам.
-
В России зарегистрировали «Спутник-М» для подростков
В России появилась вакцина для подростков, ставить ее будут с 12 лет. В Минздраве подчеркивают, что прививать несовершеннолетних будут только при условии согласия родителей/законных представителей.
-
ВОЗ назвала сроки одобрения российской вакцины «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения готовится одобрить российскую вакцину. Сейчас «Спутник V» не признают ни Евросоюз, ни США. Но мир на этом не заканчивается. Куда можно отправиться прямо сейчас?