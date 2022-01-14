Красноярск погрузился в НМУ на три дня

В краевом центре объявлен режим «черного неба» до 15 часов 17 января.

Специалисты Среденесибирского УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске.

Режим «черного неба» будет действовать ровно трое суток: с 15 часов 14 января до 15 часов 17 января.

По данным проекта Nebo.live на 19 часов 14 января пик загрязнения атмосферы приходился на район ул. Павлова, высокий уровень наблюдается не только в районах города на обоих берегах Енисея — от Солнечного до Столбов, но и в пригородах — вплоть до Сосновоборска.

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