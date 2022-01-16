Сергей Еремин: На месте красноярского ипподрома не появятся жилые дома
После истории с продажей ипподрома красноярцы предположили, что новый владелец земли отдаст его под жилую застройку.
В разговоре с журналистами мэр Красноярска заявил, что возведение жилых объектов на месте ипподрома невозможно.
Г-н Еремин сослался на ограничения градостроительных документов на возведение жилых объектов в данном месте. Однако как будет использована данная территория мэру на данный момент не известно.
Ранее Леонид Шорохов, вице-премьер края, сообщил, что данный объект находится в федеральной собственности и оснований для передачи его в собственность субъекта не имеется.
Напомним, что АО «Российские ипподромы» выставило объект (ул. Соревнования, 20) на торги с начальной ценой 600 млн рублей. Торги назначены на 16.03.2022. Стартовая цена единого лота, в который входит пять земельных участков общей площадью 165 303 кв. м.
Работники ипподрома и активисты продолжают отстаивать сохранение ипподрома в данном месте — они написали обращение Президенту и опубликовали петицию на Change.org с требованием сохранить ипподром, которую подписали на момент публикации почти 9 972 человека.
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