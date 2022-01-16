Новая неделя в Красноярске будет теплой и пасмурной
В Красноярске рабочая неделя начнется с оттепели, а завершится зимними минус двадцать пять.
В понедельник синоптики обещают днем 0°C и −13°C ночью, возможен небольшой снегопад, ветер до 13 м/c.
Во вторник днем около 0°C, ночью –14°C цельсия, мокрый снег, ветер до 7 м/c.
В среду днем −10°C и –18°C ночью, возможен небольшой снегопад, ветер до 4 м/c.
В четверг днем −12°C и −19°C ночью, ветр до 5 м/c, облачно.
Пятница — днем −15°C и −25 °C ночью, ветром до 4 м/c, небольшой снегопад.
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