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Пассажиропоток КрасЖД постепенно восстанавливается

Пассажиропоток КрасЖД постепенно восстанавливается
Автор фото: Никита Немира. Иллюстрация: vk.com/rzd_official

С начала года, перевозки пассажиров по магистрали ощутимо выросли, но допандемийный уровень пока не достигнут.

#НОВОСТИ
За 2021 году с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправилось в путешествие 7,12 млн человек. Это на 10,7% больше, чем было в 2020-м, сообщает пресс-служба КрасЖД.
 
Основная часть этого объема перевозок пришлась на пригородное сообщение — 5,665 млн пассажиров, что на 7% превосходит прошлогодний показатель. Поездами же дальнего следования воспользовалось 1,454 млн человек (+28,2% год к году).
 
Пассажирооборот же КрасЖД в 2021 году вырос на 30% — до 1,8 млрд человек.
 
Добавим, что в 2020 году перевозки пассажиров по красноярской магистрали по отношению к 2019-му снизились на 25%, а пассажирооборот — 41,4%. Два же года назад (в 2019-м) эти показатель были на уровне 8,6 млн человек и 2,43 млрд соответственно.
 
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Предыдущий рекорд был установлен три года назад. Сейчас, количество обслуженных пассажиров приблизилось к 3 млн.

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По задумке железнодорожников, это должно увеличить пропускную способность магистрали, а значит и проходящий через нее трафик.

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Автор: Петр Савельев
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