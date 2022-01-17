Штамм «Омикрон» добрался до Красноярска
В конце прошлого года главный санитарный врач Красноярского края заявлял, что нового штамма на территории региона нет. Теперь ситуация изменилась.
Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», — написал в заключении Горяев.
В России до настоящего времени не фиксировались заражения «омикроном». Новый штамм появился в африканских странах всего месяц назад. Сейчас он распространяется на территории от Гонконга до Европы.
Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется
Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Вакцинация школьников в Красноярском крае начнётся на следующей неделе. Но это не точно
В Красноярский край в гражданский оборот на следующей неделе поступит препарат «Гам-КОВИД-Вак М», также известный как «Спутник М». Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.