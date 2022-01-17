Штамм «Омикрон» добрался до Красноярска

В конце прошлого года главный санитарный врач Красноярского края заявлял, что нового штамма на территории региона нет. Теперь ситуация изменилась.

В Красноярске обнаружен заразившиеся ковидом штамма «Омикрон». Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.

По его словам, за прошлую неделю выявлено пять носителей этого вида вируса. Все они прилетели в Красноярск из-за рубежа.

Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», — написал в заключении Горяев.

Добавим, что за субботу (воскресных данных пока нет) в Красноярском крае было выявлено 350 новых случаев заражения COVID-19, из которых 109 — в краевом центре.

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