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Штамм «Омикрон» добрался до Красноярска

Штамм «Омикрон» добрался до Красноярска
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

В конце прошлого года главный санитарный врач Красноярского края заявлял, что нового штамма на территории региона нет. Теперь ситуация изменилась.

#НОВОСТИ
В Красноярске обнаружен заразившиеся ковидом штамма «Омикрон». Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев.
 
По его словам, за прошлую неделю выявлено пять носителей этого вида вируса. Все они прилетели в Красноярск из-за рубежа.
Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», — написал в заключении Горяев.
Добавим, что за субботу (воскресных данных пока нет) в Красноярском крае было выявлено 350 новых случаев заражения COVID-19, из которых 109 — в краевом центре.
 
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В России до настоящего времени не фиксировались заражения «омикроном». Новый штамм появился в африканских странах всего месяц назад. Сейчас он распространяется на территории от Гонконга до Европы.

Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется

Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Вакцинация школьников в Красноярском крае начнётся на следующей неделе. Но это не точно

В Красноярский край в гражданский оборот на следующей неделе поступит препарат «Гам-КОВИД-Вак М», также известный как «Спутник М». Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.

Автор: Петр Савельев
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