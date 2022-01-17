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Алексей Машегов официально возглавил пресс-службу Заксобрания Красноярского края

Алексей Машегов официально возглавил пресс-службу Заксобрания Красноярского края
Иллюстрация: Алексей Машегов/Facebook

О своем назначении он сообщал еще в декабре 2021 года. Правда, тогда дата его вступления в новую должность осталась не названной.

#НОВОСТИ
Руководителем управления по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края назначен Алексей Машегов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Теперь официально: у управления по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края — новый начальник», — был краток Машегов.
О его назначении стало известно 3 декабря 2021 года, когда он написал в той же соцсети, что собирается покинуть пост главреда газеты администрации Красноярска «Городские новости». Его Машегов занимал с 2019 года. А еще раньше — с 2017-го — он руководил департаментом информационной политики мэрии.
 
Ранее пресс-службой Заксобрания руководила Галина Кулиева. По информации источника DK.RU, она продолжит работать в аппарате краевого парламента и будет заниматься проведением протокольных мероприятий.
 
Также до сегодняшнего дня не было официально объявлено, кто займет место Машегова в «Горновостях». Это будет Дмитрий Усков — бывший исполнительный директор «Сибирского агентства новостей».
 
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Автор: Петр Савельев
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