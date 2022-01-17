Алексей Машегов официально возглавил пресс-службу Заксобрания Красноярского края

О своем назначении он сообщал еще в декабре 2021 года. Правда, тогда дата его вступления в новую должность осталась не названной.

Руководителем управления по информации и общественным связям Законодательного Собрания Красноярского края назначен Алексей Машегов. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Теперь официально: у управления по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края — новый начальник», — был краток Машегов.

руководил департаментом информационной политики мэрии. О его назначении стало известно 3 декабря 2021 года, когда он написал в той же соцсети, что собирается покинуть пост главреда газеты администрации Красноярска «Городские новости». Его Машегов занимал с 2019 года. А еще раньше — с 2017-го — ондепартаментом информационной политики мэрии.

Ранее пресс-службой Заксобрания руководила Галина Кулиева. По информации источника DK.RU, она продолжит работать в аппарате краевого парламента и будет заниматься проведением протокольных мероприятий.

Также до сегодняшнего дня не было официально объявлено, кто займет место Машегова в «Горновостях». Это будет Дмитрий Усков — бывший исполнительный директор «Сибирского агентства новостей».

Читайте также:

Директор краевого «Ростелекома» назначен президентом нижегородского филиала Евгений Петров назначен вице-президентом, директором нижегородского филиала ПАО «Ростелеком».

Губернатору Севастополя назначили пресс-секретаря. Из бывших красноярцев

Бывшая телеведущая из Красноярска перебралась в Крым после назначения руководителем города Михаила Развожаева.

Красноярский политик может стать депутатом Заксобрания Камчатского края

На Камчатке скоропостижно скончался депутат краевого парламента, и замену ему внутри региона найти пока не могут. Парламентарий был лидером краевого списка одной из малых партий.