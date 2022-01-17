Больше 70% жителей Красноярского края планируют сменить работу

В основном, это представители продаж (72%), административный персонал (72%), банковские служащие (65%).

Наиболее популярным вариантом для смены профессиональной деятельности оказалась сфера информационных технологий — 14% респондентов выбрали этот вариант.

Далее идут сферы «Административный персонал» (12%), «Добыча сырья» (10%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Высший менеджмент» (по 8%).

В целом же, по данным специалистов hh.ru, 30% жителей Красноярского края, которые сменили работу в 2021 году, считают, что новое место хуже предыдущего.

29% же, напротив, уверены, что новое место работы более удачное, чем прошлое.

Среди тех, кто чаще оценивает смену работы позитивно, преобладают ИТ-специалисты (41%), а больше всего негатива по поводу нового трудоустройства — у представителей высшего менеджмента (46%).