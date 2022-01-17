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Больше 70% жителей Красноярского края планируют сменить работу

Больше 70% жителей Красноярского края планируют сменить работу
Иллюстрация: pixabay.com

73% трудоустроенных жителей Красноярского края не исключили для себя смену работы в 2022 году. Такие данные предоставила служба исследований hh.ru. Больше 50% опрошенных намерены поменять профессию.

#НОВОСТИ

В основном, это представители продаж (72%), административный персонал (72%), банковские служащие (65%).

Наиболее популярным вариантом для смены профессиональной деятельности оказалась сфера информационных технологий — 14% респондентов выбрали этот вариант.

Далее идут сферы «Административный персонал» (12%), «Добыча сырья» (10%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Высший менеджмент» (по 8%).

В целом же, по данным специалистов hh.ru, 30% жителей Красноярского края, которые сменили работу в 2021 году, считают, что новое место хуже предыдущего.

29% же, напротив, уверены, что новое место работы более удачное, чем прошлое.

Среди тех, кто чаще оценивает смену работы позитивно, преобладают ИТ-специалисты (41%), а больше всего негатива по поводу нового трудоустройства — у представителей высшего менеджмента (46%).

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Автор: Юлия Тарабан
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