В Красноярске благоустроят бульвар на Краснодарской. Тот самый, с самолетом
На электронной площадке уже прошли торги, сейчас комиссия рассматривает документы, которые подали претенденты. Обновления ждем пространство, расположенное за памятником «Самолет МИГ-21-Ф».
Территория была благоустроена еще в советское время, раньше она пользовалась популярностью у жителей, однако в последнее время горожане гуляют там все реже.
В основном, они используют зеленую зону как транзитный путь к остановкам, магазинам, рынку.
Власти города решили обновить пространство в соответствии с современными стандартами городского благоустройства. При этом кардинального переустройства не будет.
Так, на территории установят новую парковую мебель, скамьи и урны.
На бульваре появятся качели разны типов, на дорожках — новое асфальтобетонное покрытие, в сквере также установят освещение, светильники будут двух типов и разной высоты.
Кроме того, в ходе благоустройства на территории высадят крупномерные клены, яблони и ясени. Все деревья будут высотой от 1,5 до 3 метров.
Также в проекте предусмотрены живые изгороди из кизильника и посадка кустарников спиреи в группы.
Чтобы на территорию для отдыха не заезжали автомобили, установят парковочные столбики.
Также будет отреставрирован и сам памятник. Композицию с самолетом реставрируют и подсветят за счет средств инвестора, компании РУСАЛ.
Работы на бульваре должны начаться уже весной, как только позволит погода, и закончатся в конце июля.
Деньги на благоустройство сквера пойдут из городского бюджета. Начальная стоимость — 10 млн рублей.
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