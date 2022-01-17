В Красноярске благоустроят бульвар на Краснодарской. Тот самый, с самолетом

На электронной площадке уже прошли торги, сейчас комиссия рассматривает документы, которые подали претенденты. Обновления ждем пространство, расположенное за памятником «Самолет МИГ-21-Ф».

Территория была благоустроена еще в советское время, раньше она пользовалась популярностью у жителей, однако в последнее время горожане гуляют там все реже.

В основном, они используют зеленую зону как транзитный путь к остановкам, магазинам, рынку.

Власти города решили обновить пространство в соответствии с современными стандартами городского благоустройства. При этом кардинального переустройства не будет.

Так, на территории установят новую парковую мебель, скамьи и урны.

На бульваре появятся качели разны типов, на дорожках — новое асфальтобетонное покрытие, в сквере также установят освещение, светильники будут двух типов и разной высоты.

Кроме того, в ходе благоустройства на территории высадят крупномерные клены, яблони и ясени. Все деревья будут высотой от 1,5 до 3 метров.

Также в проекте предусмотрены живые изгороди из кизильника и посадка кустарников спиреи в группы.

Чтобы на территорию для отдыха не заезжали автомобили, установят парковочные столбики.

Также будет отреставрирован и сам памятник. Композицию с самолетом реставрируют и подсветят за счет средств инвестора, компании РУСАЛ.

Работы на бульваре должны начаться уже весной, как только позволит погода, и закончатся в конце июля.

Деньги на благоустройство сквера пойдут из городского бюджета. Начальная стоимость — 10 млн рублей.

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