В новогодние праздники продажи шоколадных конфет, полотенец и манго выросли в десятки раз
Специалисты компании «Командор» подвели итоги новогодних продаж и сравнили сегодняшние результаты с прошлогодними. Оказалось, что рост товарооборота составил 10,4%.
Общее число покупок (количество чеков) с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в магазинах «Командор», «Аллея», «Хороший» в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве выросло на 6,2%.
Наибольшей популярностью у покупателей, если сравнивать с прошлым годом, пользовались наборы шоколадных конфет с новогодним оформлением — рост составил 128%. Также активно скупались майонез жирностью 40-55% (+40%) и готовые салаты (+48%).
Кроме того, больше стали покупать твердый сыр (+48%), творожный сыр (+30%), охлажденная курица без костей (+34%), хурма (+34%), слоеное тесто (+28%), манго (+125%), булочные изделия собственного производства (+19%), морепродукты (+24%), слоеное тесто (+28%), фасоль консервированная (+39%), огурцы консервированные (+34%).
В топ-30 продаж в новогодние праздники вошли: наборы шоколадных конфет с новогодним оформлением, кухонные полотенца, чай в подарочной упаковке, мелкоштучные сладости, тарталетки, санки, снегокаты, ледянки, манго, подарки для мужчин, свежие ананасы, детское шампанское, игристое вино сладкое и полусладкое, икра лососевая, винный напиток, красный виноград, конфеты в картонных коробках, игристое вино брют, подарки для женщин, мандарины, помидоры черри, ананасы консервированные, Белый вермут импорт, соленая рыба, кальмар СМ, Тоник, биттер, содовая, сладкий перец, шампиньоны в банке, крабовые палочки, апельсины, зелень срезанная.
Читайте также:
-
Ритейл все больше уходит в персонализацию
Конкуренция усиливается, принятие и реализация решений ускоряются. 2021 год для продритейла не стал революционным. Но основные тренды крепнут, и в совокупности это меняет рынок.
-
Торговая сеть «Командор» выиграла очередной суд за торговую марку
Уфимский предприниматель Азамат Ибатулин требовал запретить ритейлеру пользоваться этим названием. Суд не согласился с его доводами.
-
Сеть «Командор» не станет частью «Восточного Союза». ФАС запретила
Антимопольщики усмотрели в этом объединении риски для конкуренции и поставщиков указанных компаний.
-
Сеть «Красный Яр» открыла четыре новых «Батона»
Новые дискаунтеры сети появились в четырех населенных пунктах Красноярского края и Хакасии. В общей сложности в регионе теперь работает полторы сотни торговых точек под этим брендом.
-
Гастрономы «Красный Яр» приглашают красноярцев исполнить мечту детей из детдомов
Второй год подряд компания проводит такую благотворительную акцию. В этот раз елки с желаниями установили сразу в трех магазинах сети. И не только в Красноярске.
-
Гастрономы «Красный Яр» в шесть раз увеличили число касс самообслуживания
Внедрять подобные устройства в магазинах сети ритейлер начала еще в прошлом году. Сейчас они работают в 13 торговых точках компании.