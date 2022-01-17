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В новогодние праздники продажи шоколадных конфет, полотенец и манго выросли в десятки раз

В новогодние праздники продажи шоколадных конфет, полотенец и манго выросли в десятки раз
Иллюстрация: pixabay.com

Специалисты компании «Командор» подвели итоги новогодних продаж и сравнили сегодняшние результаты с прошлогодними. Оказалось, что рост товарооборота составил 10,4%.

#НОВОСТИ

Общее число покупок (количество чеков) с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года в магазинах «Командор», «Аллея», «Хороший» в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии и Тыве выросло на 6,2%.

Наибольшей популярностью у покупателей, если сравнивать с прошлым годом, пользовались наборы шоколадных конфет с новогодним оформлением — рост составил 128%. Также активно скупались майонез жирностью 40-55% (+40%) и готовые салаты (+48%).

Кроме того, больше стали покупать твердый сыр (+48%), творожный сыр (+30%), охлажденная курица без костей (+34%), хурма (+34%), слоеное тесто (+28%), манго (+125%), булочные изделия собственного производства (+19%), морепродукты (+24%), слоеное тесто (+28%), фасоль консервированная (+39%), огурцы консервированные (+34%).

В топ-30 продаж в новогодние праздники вошли: наборы шоколадных конфет с новогодним оформлением, кухонные полотенца, чай в подарочной упаковке, мелкоштучные сладости, тарталетки, санки, снегокаты, ледянки, манго, подарки для мужчин, свежие ананасы, детское шампанское, игристое вино сладкое и полусладкое, икра лососевая, винный напиток, красный виноград, конфеты в картонных коробках, игристое вино брют, подарки для женщин, мандарины, помидоры черри, ананасы консервированные, Белый вермут импорт, соленая рыба, кальмар СМ, Тоник, биттер, содовая, сладкий перец, шампиньоны в банке, крабовые палочки, апельсины, зелень срезанная.

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Автор: Юлия Тарабан
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