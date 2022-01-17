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В Красноярске откроется вторая «Точка кипения»

В Красноярске откроется вторая «Точка кипения»
Иллюстрация: Пресс-служба агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

Всего в регионе их теперь будет три. Функционал новой ТК все тот же — поддержка молодых предпринимателей и инноваторов.

#НОВОСТИ
Новая «Точка кипения» будет работать в здании библиотеки Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнёва, что на проспекте Мира, 82, корпус 8.
 
Это будет третья «Точка кипения» в Красноярском крае. Первая открылась в Красноярске в 2019 году, а вторая — в 2020-м в Железногорске. От них новая будет отличаться тем, что будет работать при университете. Она будет заниматься инновационным предпринимательством, проектами в рамках рынков Национальной технологической инициативы, внедрение в учебную деятельность современных цифровых технологий и развитием человеческого потенциала.
В Красноярском крае при вузе такое пространство открывается впервые, и мы надеемся, что площадка станет точкой притяжения для инноваторов края и студентов, которые планируют открыть свой бизнес», — говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.
Открылась «Точка кипения» при Опорном вузе на средства, выделенные в рамках грантового конкурса, который проводило агентство Бочаровой. Сумма составила 5 млн рублей. Плюс к этому, университет также выделил дополнительное финансирование, хоть это и не было обязательным условием получения гранта. Размер этого софинансирования, не разглашается.
 
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Автор: Петр Савельев
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