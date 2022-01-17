В Красноярске откроется вторая «Точка кипения»
Всего в регионе их теперь будет три. Функционал новой ТК все тот же — поддержка молодых предпринимателей и инноваторов.
В Красноярском крае при вузе такое пространство открывается впервые, и мы надеемся, что площадка станет точкой притяжения для инноваторов края и студентов, которые планируют открыть свой бизнес», — говорит руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.
Экология, технологии, цифровизация... По сути, эти три слова исчерпывающе характеризуют вектор развития энергетики. Эффективности нельзя достичь без цифровых решений и природосберегающих технологий.
Красноярские предприниматели получат гранты от Фонда содействия инновациям
Фонд подвел итоги конкурсов на получение финансовой поддержки. Среди победителей оказались и проекты из Красноярского края.
Резиденты КРИТБИ привлекли более 320 млн рублей инвестиций в свои проекты
Деньги вкладывали как институты развития, так и частные инвесторы. По сравнению с прошлым годом они вложили в проекты красноярских инноваторов почти вдвое больше.