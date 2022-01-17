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У парка «Ергаки» появилась интерактивная карта

У парка «Ергаки» появилась интерактивная карта
Иллюстрация: Яндекс

Дирекция парка «Ергаки» обновила сайт и интерактивную карту заповедника. Теперь туристы смогут не только узнавать информацию о парке, но и читать познавательные статьи о флоре и фауне заповедника.

#НОВОСТИ

С помощью интерактивной карты туристы могут ориентироваться в парке, узнавать расположение основных природных достопримечательностей, экологических троп и маршрутов, объектов туристической инфраструктуры.

Чтобы поучить информацию о как-то объекте, достаточно просто кликнуть на него. Там же появятся фотографии.

С помощью карты можно посмотреть, где находятся горнолыжные трассы, подъемники, палаточные стоянки, зоны снегоходного катания и т.д.

Кроме того, на сайте появились новые разделы: «Экологический ликбез» и «Научные статьи о парке».

Помимо этого теперь на сайте парка можно зарегистрировать туристическую группу перед посещением заповедной территории.

В правительстве Красноярского края отметили, что новый сайт парка стал не только современным, но также функциональным и удобным.

«Каждый пользователь без труда найдет нужную информацию о парке, о туризме по заповедной территории. А новая интерактивная карта станет отличным помощником для каждого посетителя парка», — рассказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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