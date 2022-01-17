«Красавиа» получила допуск к международным полетам

Авиакомпания «Красавиа» впервые за 70 лет существования сможет совершать перевозки за границу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Федеральное агентство воздушного транспорта <...> выдало комплексное заключение о соответствии АО «Красавиа» требованиям федеральных авиационных правил, на основании которого могут выполняться международные воздушные перевозки. Впервые за свою более чем 70-летнюю историю авиакомпания может выполнять воздушные перевозки за пределы Российской Федерации, включая коммерческие рейсы», - сообщает пресс-служба.

Допуск к международным полетам открывает перевозчику новые возможности, но на начальном этапе он будет использоваться для перегонов самолетов ATR 72-500 для выполнения «глубоких» форм технического обслуживания, которые сегодня невозможно сделать в России.

Напомним, что владельцем полного пакета акций АО «Красавиа» является администрация Красноярского края.

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