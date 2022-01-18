В Туве снова ужесточили антковидные меры. Из-за «Омикрона»
В качестве причины власти называют более чем двукратный рост заболеваемости COVID-19. В том числе, распространение его нового штамма.
За последнюю неделю в республике наблюдается резкий рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Если до новогодних праздников ежесуточный показатель положительных результатов был на уровне 12–14 случаев, то за последние три дня ежедневно выявляется более 30 зараженных, в том числе новым, более заразным штаммом „омикрон“», — сказали в кабмине.
В конце прошлого года главный санитарный врач Красноярского края заявлял, что нового штамма на территории региона нет. Теперь ситуация изменилась.
Вакцинация школьников в Красноярском крае начнётся на следующей неделе. Но это не точно
В Красноярский край в гражданский оборот на следующей неделе поступит препарат «Гам-КОВИД-Вак М», также известный как «Спутник М». Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.
Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется
Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.