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В Туве снова ужесточили антковидные меры. Из-за «Омикрона»

В Туве снова ужесточили антковидные меры. Из-за «Омикрона»
Иллюстрация: pixabay.com

В качестве причины власти называют более чем двукратный рост заболеваемости COVID-19. В том числе, распространение его нового штамма.

#НОВОСТИ
В Туве ввели новые ограничительные меры для сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщило правительство республики.
За последнюю неделю в республике наблюдается резкий рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Если до новогодних праздников ежесуточный показатель положительных результатов был на уровне 12–14 случаев, то за последние три дня ежедневно выявляется более 30 зараженных, в том числе новым, более заразным штаммом „омикрон“», — сказали в кабмине.
Чтобы сдержать распространение инфекции, в власти Тувы для 1 апреля 2022 года запретили проведение в республике всех массовых мероприятий, в том числе в общепите. Также приостановлена деятельность детских игровых и развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, в том числе игровых батутов, и ночных развлекательных заведений.
 
Работодателям велено отправить на удаленку всех сотрудников старше 60 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, и беременных. Помимо этого рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% персонала, а также не допускать к работе людей с признаками респираторных заболеваний.
 
Также в республике решено развернуть обсерватор для прилетающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
 
Добавим, что о первых случаях заражения COVID-19 штамма «Омикрон» в Туве стало известно 15 января 2022 года. Тогда речь шла о семи жителях республики, прилетевших из Индии.
 
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В конце прошлого года главный санитарный врач Красноярского края заявлял, что нового штамма на территории региона нет. Теперь ситуация изменилась.

Вакцинация школьников в Красноярском крае начнётся на следующей неделе. Но это не точно

В Красноярский край в гражданский оборот на следующей неделе поступит препарат «Гам-КОВИД-Вак М», также известный как «Спутник М». Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.

Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется

Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Автор: Петр Савельев
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