В Туве снова ужесточили антковидные меры. Из-за «Омикрона»

В качестве причины власти называют более чем двукратный рост заболеваемости COVID-19. В том числе, распространение его нового штамма.

В Туве ввели новые ограничительные меры для сдерживания распространения COVID-19. Об этом сообщило правительство республики.

За последнюю неделю в республике наблюдается резкий рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Если до новогодних праздников ежесуточный показатель положительных результатов был на уровне 12–14 случаев, то за последние три дня ежедневно выявляется более 30 зараженных, в том числе новым, более заразным штаммом „омикрон“», — сказали в кабмине.

Чтобы сдержать распространение инфекции, в власти Тувы для 1 апреля 2022 года запретили проведение в республике всех массовых мероприятий, в том числе в общепите. Также приостановлена деятельность детских игровых и развлекательных комнат, компьютерных залов, аттракционов для детей, в том числе игровых батутов, и ночных развлекательных заведений.

Работодателям велено отправить на удаленку всех сотрудников старше 60 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, и беременных. Помимо этого рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 30% персонала, а также не допускать к работе людей с признаками респираторных заболеваний.

Также в республике решено развернуть обсерватор для прилетающих из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Добавим, что о первых случаях заражения COVID-19 штамма «Омикрон» в Туве стало известно 15 января 2022 года. Тогда речь шла о семи жителях республики, прилетевших из Индии.

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