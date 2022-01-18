Руководитель предприятия в Красноярском крае пойдет под суд за сокрытие налогов

Компания сейчас находится в стадии банкротства. Истцом выступает как раз Федеральная налоговая служба.

Руководитель «Ирбинского рудника» (Курагинский район, Красноярского края) предстанет перед судом за сокрытие денег для уплаты недоимки по налогам (ч.2 1т. 199.2 УК РФ), сообщает прокуратура Красноярского края.

Следствие считает, что обвиняемый с апреля 2019 года по март 2020-го, управляя указанной компанией, рассчитывался с контрагентом через сторонние организации, дабы скрыть деньги, которые должны были пойти на уплату налоговой задолженности. Общий размер ущерба составил более 27 млн рублей.

Прокуратура Курагинского района Красноярского края утвердила обвинительное заключение по этому делу и оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорят в надзорном ведомстве.

Компания «Ирбинский рудник» сейчас находится в стадии банкротства. Судя по информации в картотеке дел Арбитражного суда Красноярского края, истцом выступает Федеральная налоговая служба (одна из ее инспекций по краю). Заявление подано в конце января 2021 года. Общий размер исковых требований составляет почти 46 млн рублей.

По данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», в 2020 году «Ирбинский рудник» показал убыток в 33,6 млн рублей при выручке 302,3 млн. При этом, выручка год к году выросла на 160 млн рублей, а убытки — увеличились на 9,5 млн.

Источник: https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/1142455000159_2423014304_OOO-IRBINSKIY-RUDNIK

Учредителем рудника является «Краснокаменская горно-перерабатывающая компания», которой владеют Алексей и Анатолий Носковы, а также Вячеслав Комаров — 34%, 33% и 33% соответственно. Помимо этого за ними числится еще несколько бизнесов в Красноярском крае и других регионах РФ.

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