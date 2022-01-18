«Вопрос не закрыт»: мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал о крематории в городе
Глава города отметил, что вопрос строительство крематория не закрыт. Эту тему власти не бросили. Сейчас идет возведение колумбарных стенок. О точных сроках строительства пока говорить рано.
Мэр рассказал, что администрация вынуждена была отказать первому инвестору, потому что у него был не весь пакет документов, однако это не значит, что крематория в городе не будет.
Сергей Еремин заявил, что крематорий — это «необходимая опция в городе-миллионнике».
«Мы идем параллельным курсом: инвестор продолжает работать над документами, и идет строительство колумбарных стенок. Крематорий необходимая в миллионниках опция», — отметил градоначальник.
Он также заявил, что параллельно со строительством колумбарных стенок на кладбище Бадалык идет благоустройство. Саму территорию продолжают расширять. В этом году на кладбище появились новые места для плановых захоронений на площади 6,4 га.
Обустройство дополнительных мест в этом году продолжится.
Ранее власти сообщали, что крематорий в Красноярске появится не раньше 2021 года. По итогам интернет-голосования и работы экспертной комиссии победу присудили проекту от компании «Красноярский крематорий».
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