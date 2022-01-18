«Аврора» полетит в Улан-Удэ из Красноярска

Полетная программа стартует в феврале. Пока это будет единственный прямой рейс между этими городами.

Авиакомпания «Аврора» запускает прямые рейсы из Красноярска в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

Полеты будут совершаться по четвергам и воскресеньям. Вылет из Красноярска в 16:20, а из Улан-Удэ — в 20:30. Время в пути составит 1 час 55 минут и 2 часа 10 минут соответственно.

На рейсы поставлены самолеты А-319. Стоимость билета туда-обратно начинается от 11 000 рублей (с багажом).

Стартует программа 3 февраля 2022 года. Последний рейс будет совершен 24 марта 2022-го.

Помимо этого, «Аврора» сейчас летает из Красноярска во Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

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