В России снова продают туры с кэшбэком
В России возобновили продажи туров по программе туристического кэшбэка. В программе участвуют все регионы нашей страны. Для туристов подготовили более 2 млн разных предложений.
Купить можно как готовый тур, так и отдельно проживание в отеле. Совершить покупку можно с 18 января и до 12 апреля включительно.
В само же путешествие можно отправиться вплоть до 30 апреля.
В круизы, которые стали особо популярными, можно поехать в любое время с момента начала навигации и до конца мая.
В период действия программы по всей стране можно заниматься активными видами отдыха, в то же время актуален санаторно-курортный и оздоровительный отдых, включая отели с крытыми аквапарками и подогреваемыми бассейнами
И, конечно, в этот период можно отправляться в культурно-познавательные поездки по всей стране.
В программе туристического кэшбэка есть 23 тура по Красноярскому краю и 11 — по соседней Хакасии.
В нашем крае можно, например, купить джип-тур «К оленеводам Эвенкии». Он обойдется в 191 тыс. руб. За эти деньги все желающие могут погрузиться в быт настоящих оленеводов и несколько дней пожить в настоящей сибирской тундре.
Также есть варианты и дешевле, например, гастротур «Дары Енисейской Сибири», в рамках которого гости смогут попробовать блюда, добытые и выращенные на енисейской земле, приготовленные по старинным рецептам.
За почти 50 тыс. рублей можно отправиться в Енисейск и увидеть старинные сибирские села.
Соседняя республика предлагает больше туры за 60 тыс. руб. В рамках тура гости смогут посетить Абакан, Саяно-Шушенскую ГЭС и Кызыл.
Чуть дешевле обойдется поездка по сакральным места Хакасии. ЗАв почти 40 тыс. руб. все желающие смогут побивать в.Абакане, посетить знаменитые Сундуки и музей Салбыкский курган.
Отметим, базовые условия участия в программе туристического кэшбэка остаются прежними. Поездка оплачивается онлайн карточкой «Мир», и на эту же карточку автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, в максимуме — 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.
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