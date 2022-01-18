В Красноярском крае стало больше самозанятых

По сравнению с прошлым годом количество самозанятых в нашем крае увеличилось на 40 тысяч. Сейчас в регионе работают 63 497 самозанятых. На их поддержку в этом году направят более 17 млн рублей.

Деньги выделят из федерального и регионального бюджетов.

В агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края пояснили, что самозанятые могут обращаться в офисы центров «Мой бизнес» за различными услугами и получить льготный микрозайм по фиксированной ставке 3%.

«Также можно воспользоваться поручительствами центра „Мой бизнес“ или Корпорации МСП для того, чтобы взять более крупные кредиты в коммерческих банках», — рассказала руководитель агентства Татьяна Бочарова.

Как отметили в правительстве края, в нашем регионе, в основном, самозанятые занимаются ремонтом и строительством, перевозкой пассажиров и грузов, оказывают услуги маникюра, создают кондитерские изделия.

Кроме финансовой поддержки самозанятые граждане также могут пройти обучающие семинары по разным направлениям, получить консультации по ведению предпринимательской деятельности и содействие в участии в выставках-ярмарках, а также оформить льготный тариф на рабочее место в коворкингах центров «Мой бизнес».

Кроме того, с 2021 года самозанятые в нашем регионе также могут брать в аренду государственное и муниципальное имущество на льготных условиях. Это могут быть помещения, земельные участки, а также транспорт.

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