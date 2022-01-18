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Количество банкротств в Красноярском крае выросло на 5%

Количество банкротств в Красноярском крае выросло на 5%
Иллюстрация: sro-mfo.ru

Количество банкротств в Красноярском крае по итогам 2021 года показало пятипроцентный рост по отношению к 2020 году.

#НОВОСТИ

Об этом говорится в исследовании «Федресурса».

В 2021 году в Красноярском крае число банкротств юридических лиц достигло 131 шт. (+4,8% к 2020 году), — сообщает РБК со ссылкой на данные «Федресурса».

Первое место в Сибири по банкротствам в 2021 году в количественном выражении заняла Новосибирская область — 279 шт. (–0,7% к 2020 году).

Второе место занял Кузбасс — 147 шт. (–0,7% к 2020 году).

Однако «банкротная» динамика у соседних регионов отрицательная.

В России лидером среди регионов по количеству банкротов стала Москва — 2129 шт., Санкт-Петербург — 801 и Московская область — 793.

Более половины всех банкротств относятся к торговле — 2585 в 2021 году, +0,1%, строительству — 2317, +9,8%, операциям с недвижимостью — 1199, +1,4%.

Справка

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) создан 1 января 2013 г. Составной частью в Федресурс вошел Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ), функционирующий с 1 апреля 2011 г.

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Автор: Александр Вознесенский
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