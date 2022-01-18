Экс-вице-мэра Канска подозревают в получении взятки
Возбуждено уголовное дело о взятке в отношении бывшего вице-мэра Канска — сообщили в региональной прокуратуре.
Дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела «черного» риэлтора.
В ходе проверки установлено, что в ноябре 2016 года первый заместитель главы Канска лично получил от злоумышленницы 50 тыс. рублей за предоставление информации о списке лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которую последняя использовала в своей риэлторской деятельности», — говорится в сообщении прокуратуры.
По требованию надзорного ведомства следственные органы завели в отношении бывшего замглавы Канска отдельное дело о взятке (ч. 2 ст. 290 УК РФ).
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