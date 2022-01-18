Анжела Рябова назначена гендиректором «Восточного Союза»

Решение о назначении на нового гендиректора ООО «Восточные розничные сети» принято учредителями альянса в связи с уходом Ольги Наумовой.

Наряду с новыми обязанностями Анжела Рябова (СЕО ГК «Красный Яр») останется руководителем розничных сетей «Красный Яр» и «Батон», — сообщает NR.

Ольга Наумова покидает пост генерального директора «Восточного Союза» в связи с переходом на другую работу. Она возглавляла «Восточный союз» со момента создания в мае 2021 года.

С 18 января 2022 года г-жа Наумова перешла в Русскую рыбопромышленную компанию Глеба Франка, крупнейшего добытчика минтая, — о чем ДК писал ранее.

Работа в новой парадигме показала бесспорную состоятельность идеи альянса как долгосрочной стратегии развития регионального ритейла, к настоящему времени сформирован базис для дальнейшего развития, сети растут на 10-12% быстрее рынка. На данном этапе эффективнее передать операционное управление проектом одному из коллег, хорошо чувствующему специфику местного рынка», – прокомментировала ситуацию г-жа Наумова.

За прошедшие полгода «Восточному союзу» удалось добиться хороших результатов, — считают его участники.

Мы провели аудит и трансформировали функции внутри объединения, создали «единое окно» для работы с поставщиками, заключили более 100 договоров и реализовали поставки с оборотом свыше 1,5 млрд. рублей, – поясняет г-жа Рябова.

Справка

Рябова Анжела Владимировна, окончила экономический факультет Красноярского государственного университета по специальности «мировая экономика», Executive EMBA в Московской школе управления «Сколково», проходила обучение в Kellogg business school, Recanati Business School, Школе бизнеса IESE (Барселона). До 1998 года работала на разных должностях в банковской сфере, после чего перешла в телекоммуникационную компанию «Сибчелендж».

В 2001 году основала сеть салонов сотовой связи «Позывной», в 2006 году 52 салона и бренд «Позывной» были приобретены «Евросетью». С 2006 года занимала должность директора федеральной розничной сети «Цифроград». С 2013 по 2017 года – сооснователь и исполнительный директор сети магазинов «Заодно», с 2014 года со-основатель платформы учета для розницы Cloudshop, с 2018 года – генеральный директор ГК «Красный Яр».

«Восточный союз»

Стратегический альянс крупнейших ритейлеров Сибирского и Дальневосточного федеральных округов России («Красный Яр», «Самбери» и «Слата») с целью обеспечения качественными и доступными по цене продуктами и товарами повседневного спроса 25 млн. жителей макрорегиона и ускоренного развития современных форматов торговли. Для решения этой задачи в рамках альянса централизуются стратегия, категорийный менеджмент, закупочная деятельность, развитие СТМ и онлайн-продаж, маркетинг, I2T-решения, логистика, BigData.

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