Перевозки контейнеров по КрасЖД снизились на 6%

В большинстве сегментов грузоперевозок этого типа зафиксирован рост, но его не хватило, чтобы компенсировать падение в двух основных направлениях — лесе и цветмете.

По итогу 2021 года по Красноярской железной дороге было перевезено 238,1 тысяча контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 6% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба магистрали.

Большая часть этих контейнеров — 198,3 тысячи — была груженая. Ими перевезено 3,311 млн тонн различных грузов, что на 2,9% меньше прошлогоднего результата.

Лидируют в контейнерных перевозках лесные грузы — 141,3 тысячи ДФЭ. Дальше с большим отрывом идут цветные металлы — 17,2 тысячи. Примечательно, что только в этих сегментах в 2021 году было отмечено снижение объемов перевозок — на 5,2% и 25,2% соответственно. По остальным был зафиксирован рост. В частности:

остальные и сборные грузы — 14,8 тысячи (+2,4%);

химикаты и сода — 12,1 тысячи (+19,3%);

руда цветная и серное сырье — 5,4 тысячи (рост в 2 раза);

строительные грузы — 902 ДФЭ (+23,6%);

зерно — 456 ДФЭ (рост в 5 раз).

Добавим, что за последние пять лет объем контейнерных грузоперевозок по КрасЖД выросли в 3 раза.

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