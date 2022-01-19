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Перевозки контейнеров по КрасЖД снизились на 6%

Перевозки контейнеров по КрасЖД снизились на 6%
Иллюстрация: kras.rzd.ru

В большинстве сегментов грузоперевозок этого типа зафиксирован рост, но его не хватило, чтобы компенсировать падение в двух основных направлениях — лесе и цветмете.

#НОВОСТИ
По итогу 2021 года по Красноярской железной дороге было перевезено 238,1 тысяча контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 6% меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба магистрали.
 
Большая часть этих контейнеров — 198,3 тысячи — была груженая. Ими перевезено 3,311 млн тонн различных грузов, что на 2,9% меньше прошлогоднего результата.
 
Лидируют в контейнерных перевозках лесные грузы — 141,3 тысячи ДФЭ. Дальше с большим отрывом идут цветные металлы — 17,2 тысячи. Примечательно, что только в этих сегментах в 2021 году было отмечено снижение объемов перевозок — на 5,2% и 25,2% соответственно. По остальным был зафиксирован рост. В частности:
  • остальные и сборные грузы — 14,8 тысячи (+2,4%);
  • химикаты и сода — 12,1 тысячи (+19,3%);
  • руда цветная и серное сырье — 5,4 тысячи (рост в 2 раза);
  • строительные грузы — 902 ДФЭ (+23,6%);
  • зерно — 456 ДФЭ (рост в 5 раз).
Добавим, что за последние пять лет объем контейнерных грузоперевозок по КрасЖД выросли в 3 раза.
 
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Автор: Петр Савельев
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