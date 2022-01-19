«Рокер и медиаменеджер»: красноярец возглавит севастопольское гостелевидение

Александр Назаров в свое время руководил крупным новостным (и не только) порталом Красноярска, параллельно с этим занимаясь музыкой.

Государственную телерадиокомпанию Севастополя («Севастопольская телерадиокомпания») возглавит Александр Назаров. Об этом сообщил местный портал ForPost. Позже «Проспекту Мира» эту информацию подтвердил главред телеканала СТВ (входит в состав госкомпании) Дмитрий Желнин.

К исполнению своих обязанностей руководителя Назаров приступит 15 февраля 2022 года. А пока будет пребывать в компании в качестве заместителя ее директора.

Ранее Александр Назаров с 2009 по 2017 год руководил красноярской интернет-газетой Newslab.ru. Также он известен красноярцам как солист и басист группы Rocco.

Предшественник Назарова в «Севастопольской телерадиокомпании» — Максим Балашов — также из Красноярска. Он перебрался в Севастополь в 2019 году, когда врио губернатора крымского города назначили Михаила Развожаева.

Напомним, что недавно губернатору Севастополя назначили нового пресс-секретаря, которым стала бывшая красноярская тележурналистка Анастасия Преловская (в девичестве Солопеко). Так же известно, что в числе замов Развожаева числится Сергей Толмачев, сложивший ради переезда в Крым полномочия депутата Заксобрания Красноярского края.

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