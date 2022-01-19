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«Рокер и медиаменеджер»: красноярец возглавит севастопольское гостелевидение

«Рокер и медиаменеджер»: красноярец возглавит севастопольское гостелевидение
Иллюстрация: vk.com/nazarovallex

Александр Назаров в свое время руководил крупным новостным (и не только) порталом Красноярска, параллельно с этим занимаясь музыкой.

#НОВОСТИ
Государственную телерадиокомпанию Севастополя («Севастопольская телерадиокомпания») возглавит Александр Назаров. Об этом сообщил местный портал ForPost. Позже «Проспекту Мира» эту информацию подтвердил главред телеканала СТВ (входит в состав госкомпании) Дмитрий Желнин.
 
К исполнению своих обязанностей руководителя Назаров приступит 15 февраля 2022 года. А пока будет пребывать в компании в качестве заместителя ее директора.
 
Ранее Александр Назаров с 2009 по 2017 год руководил красноярской интернет-газетой Newslab.ru. Также он известен красноярцам как солист и басист группы Rocco.
 
Предшественник Назарова в «Севастопольской телерадиокомпании» — Максим Балашов — также из Красноярска. Он перебрался в Севастополь в 2019 году, когда врио губернатора крымского города назначили Михаила Развожаева.
 
Напомним, что недавно губернатору Севастополя назначили нового пресс-секретаря, которым стала бывшая красноярская тележурналистка Анастасия Преловская (в девичестве Солопеко). Так же известно, что в числе замов Развожаева числится Сергей Толмачев, сложивший ради переезда в Крым полномочия депутата Заксобрания Красноярского края.
 
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О своем назначении он сообщал еще в декабре 2021 года. Правда, тогда дата его вступления в новую должность осталась не названной.

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Он займет место Алексея Давыдова, об отставке которого стало известно еще вчера. В его сферу ответственности будет входить работа пяти департаментов и нескольких управлений мэрии.

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Автор: Петр Савельев
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