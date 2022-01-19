Красноярский край готовится к «Омикрону»
В Москве прошло совещание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Главам регионов поручили усилить контроль за заболеваемостью.
Особенное внимание сейчас необходимо уделить работе поликлиник и скорой помощи. Предполагается, что именно врачи первичного звена столкнутся с наибольшей нагрузкой. Для помощи медикам нужно привлекать волонтёров и студентов. Регионы должны быть обеспечены необходимыми лекарствами, к тяжёлым случаям течения болезни должны быть готовы врачи ковидных госпиталей», — цитирует премьера пресс-служба краевого правительства.
Мы готовы к тому, что новый штамм вируса увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако, я уверен, что с этой задачей мы справимся», — заявил глава региона.
В конце прошлого года главный санитарный врач Красноярского края заявлял, что нового штамма на территории региона нет. Теперь ситуация изменилась.
Вакцинация школьников в Красноярском крае начнётся на следующей неделе. Но это не точно
В Красноярский край в гражданский оборот на следующей неделе поступит препарат «Гам-КОВИД-Вак М», также известный как «Спутник М». Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.
Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется
Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.