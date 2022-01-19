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Красноярский край готовится к «Омикрону»

Красноярский край готовится к «Омикрону»
Иллюстрация: pixabay.com

В Москве прошло совещание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Главам регионов поручили усилить контроль за заболеваемостью.

#НОВОСТИ
Председательствовал на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин. Как сообщили в правительстве Красноярского края, он поручил руководителям территорий контролировать ситуацию с заболеваемостью в своих субъектах.
Особенное внимание сейчас необходимо уделить работе поликлиник и скорой помощи. Предполагается, что именно врачи первичного звена столкнутся с наибольшей нагрузкой. Для помощи медикам нужно привлекать волонтёров и студентов. Регионы должны быть обеспечены необходимыми лекарствами, к тяжёлым случаям течения болезни должны быть готовы врачи ковидных госпиталей», — цитирует премьера пресс-служба краевого правительства.
Присутствовавший на совещании губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в регионе такая работа уже началась.
Мы готовы к тому, что новый штамм вируса увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако, я уверен, что с этой задачей мы справимся», — заявил глава региона.
Напомним, что в начале этой недели из-за штамма «Омикрон» были ужесточены антиковидные ограничения в Туве. О подобных планах в Красноярском крае, пока не сообщается.
 
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В конце прошлого года главный санитарный врач Красноярского края заявлял, что нового штамма на территории региона нет. Теперь ситуация изменилась.

Вакцинация школьников в Красноярском крае начнётся на следующей неделе. Но это не точно

В Красноярский край в гражданский оборот на следующей неделе поступит препарат «Гам-КОВИД-Вак М», также известный как «Спутник М». Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.

Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется

Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

 

Автор: Петр Савельев
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