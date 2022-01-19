Красноярский край готовится к «Омикрону»

В Москве прошло совещание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Главам регионов поручили усилить контроль за заболеваемостью.

Председательствовал на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин. Как сообщили в правительстве Красноярского края, он поручил руководителям территорий контролировать ситуацию с заболеваемостью в своих субъектах.

Особенное внимание сейчас необходимо уделить работе поликлиник и скорой помощи. Предполагается, что именно врачи первичного звена столкнутся с наибольшей нагрузкой. Для помощи медикам нужно привлекать волонтёров и студентов. Регионы должны быть обеспечены необходимыми лекарствами, к тяжёлым случаям течения болезни должны быть готовы врачи ковидных госпиталей», — цитирует премьера пресс-служба краевого правительства.

Присутствовавший на совещании губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что в регионе такая работа уже началась.

Мы готовы к тому, что новый штамм вируса увеличит нагрузку на работу аптечных сетей, больниц и поликлиник, однако, я уверен, что с этой задачей мы справимся», — заявил глава региона.

Напомним, что в начале этой недели из-за штамма «Омикрон» были ужесточены антиковидные ограничения в Туве. О подобных планах в Красноярском крае, пока не сообщается.

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