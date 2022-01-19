Топ-менеджера предприятия «Роскосмоса» в Красноярском крае подозревают во взятках

В деле также замешан ее супруг, который проходит как посредник. Взятка, на которой они попались, менее 1,5 млн рублей. Но тайниках семьи следователи нашли кратно больше.

Начальница бюро комплектующих товаров компании «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (входит в «Роскосмос») и ее супруг попали под уголовное дело по подозрению во взятках, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

Следствие полагает, что в 2021 году топ-менеджер предприятия получила от одного из его поставщиков взятку в размере 7,5% от суммы заключенных с ним контрактов. Общий размер взятки составляет 18 млн рублей. В замен она обещала ему свое покровительство, суть которого в своевременной оплате договоров и счетов, выставленных поставщиками, контроле исполнения условий договора.

Супруг женщины выступил посредником при передаче взятки. Его-то сотрудники краевого УФСБ, которые первоначально занимались этим делом, и взяли с поличным.

В ходе следствия по месту жительства обвиняемых в тайниках изъяты денежные средства в размере более 13 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 36 миллионов рублей», — рассказали в Следкоме.

Против супружеской пары возбуждено уголовное дело по предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). Сейчас они взяты под стражу.

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