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Топ-менеджера предприятия «Роскосмоса» в Красноярском крае подозревают во взятках

Топ-менеджера предприятия «Роскосмоса» в Красноярском крае подозревают во взятках
Иллюстрация: pixabay.com

В деле также замешан ее супруг, который проходит как посредник. Взятка, на которой они попались, менее 1,5 млн рублей. Но тайниках семьи следователи нашли кратно больше.

#НОВОСТИ
Начальница бюро комплектующих товаров компании «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева» (входит в «Роскосмос») и ее супруг попали под уголовное дело по подозрению во взятках, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.
 
Следствие полагает, что в 2021 году топ-менеджер предприятия получила от одного из его поставщиков взятку в размере 7,5% от суммы заключенных с ним контрактов. Общий размер взятки составляет 18 млн рублей. В замен она обещала ему свое покровительство, суть которого в своевременной оплате договоров и счетов, выставленных поставщиками, контроле исполнения условий договора.
 
Супруг женщины выступил посредником при передаче взятки. Его-то сотрудники краевого УФСБ, которые первоначально занимались этим делом, и взяли с поличным.
В ходе следствия по месту жительства обвиняемых в тайниках изъяты денежные средства в размере более 13 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 36 миллионов рублей», — рассказали в Следкоме.
Против супружеской пары возбуждено уголовное дело по предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). Сейчас они взяты под стражу.
 
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Автор: Петр Савельев
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