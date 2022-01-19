Топ-менеджера предприятия «Роскосмоса» в Красноярском крае подозревают во взятках
В деле также замешан ее супруг, который проходит как посредник. Взятка, на которой они попались, менее 1,5 млн рублей. Но тайниках семьи следователи нашли кратно больше.
В ходе следствия по месту жительства обвиняемых в тайниках изъяты денежные средства в размере более 13 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 36 миллионов рублей», — рассказали в Следкоме.
Возбуждено уголовное дело о взятке в отношении бывшего вице-мэра Канска — сообщили в региональной прокуратуре.
Среднестатистическая взятка в Красноярском крае достигла 1 млн рублей
Роман Тютюник, прокурор края, подвел итоги работы ведомства за 2021 год — выявлено 2,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, возбуждено 30 уголовных дел, внесено 600 представлений.
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