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Сергей Ерёмин повторно заразился ковидом и ушел на самоизоляцию

Сергей Ерёмин повторно заразился ковидом и ушел на самоизоляцию
Иллюстрация: instagram.com/eremin__krsk

В первый раз мэр Красноярска перенес заболевание осенью позапрошлого года. После этого ему удавалось избегать заражения.

#НОВОСТИ
Мэр Красноярска Сергей Ерёмин снова заразился ковидом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
У меня ковид. Ухожу на самоизоляцию. Опыт управления городом в режиме онлайн у меня есть, продолжу контролировать ситуацию в городе по всем вопросам», — написал градоначальник.
По его словам, впервые он переболел ковидом в октябре 2020 года.
Потом прошёл вакцинацию и больше года держался», — пишет он.
Также Ерёмин рассказал, что пять дней назад прошел ревакцинацию.
 
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Автор: Петр Савельев
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