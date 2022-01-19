Сергей Ерёмин повторно заразился ковидом и ушел на самоизоляцию

В первый раз мэр Красноярска перенес заболевание осенью позапрошлого года. После этого ему удавалось избегать заражения.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин снова заразился ковидом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

У меня ковид. Ухожу на самоизоляцию. Опыт управления городом в режиме онлайн у меня есть, продолжу контролировать ситуацию в городе по всем вопросам», — написал градоначальник.

По его словам, впервые он переболел ковидом в октябре 2020 года.

Потом прошёл вакцинацию и больше года держался», — пишет он.

Также Ерёмин рассказал, что пять дней назад прошел ревакцинацию.

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