В Красноярске наградили победителей краевого экоконкурса «Зеленый алюминий»
В библиотеке им. К.Г. Паустовского состоялось награждение победителей краевого экологического конкурса «Зеленый алюминий». Им вручили ценные призы от компании РУСАЛ.
Организатор конкурса — краевая региональная общественная молодежная экологическая организация «Зеленый кошелек».
С 15 ноября по 15 декабря 2021 участники присылали свои творческие работы. Тема — вторая жизнь пищевой упаковки с содержанием алюминия. Конкурсанты изготавливали новогодние карнавальные костюмы из фантиков, фольги, упаковок из-под шоколада, чипсов и т.п.
На конкурс заявилось 106 учебных учреждений со всего края. Они прислали порядка 150 работ — презентации костюмов и эссе о важности переработки отходов.
«Мы получили рекордное число работ, уровень достойный! Педагоги и дети очень старались, многие прислали несколько заявок от одного учреждения. Участвуя в этом конкурсе, юное поколение не просто задумалось о важности рециклинга, но и реально уменьшило объем мусора, который отправился бы на полигоны», — рассказала Татьяна Спожакина, организатор конкурса, вице-президент КРОМЭО «Зеленый кошелек».
Тройку лидеров в номинации «Коллективная работа» наградили экопризами — измельчителями, которые решают проблему отходов из древесины. Их вручили красноярскому детскому саду № 76, березовскому садику № 2 и шарыповскому психоневрологическому интернату.
Кроме того, 30 авторов индивидуальных работ получили экологичные «вечные» календари. РУСАЛ профинансировал приобретение призов для победителей конкурса. Компания системно поддерживает экологические инициативы в рамках своей социальной политики, принципы которой утвердил ещё основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.
«Мы поддержали этот конкурс, поскольку считаем важной тему рециклинга. Экология и переработка отходов — ключевые векторы развития компании РУСАЛ. Важно, что школьники и воспитанники детских садов растут с новым, бережным отношением к окружающей среде, предлагают свои идеи, которые в будущем приведут к качественным изменениям в обществе и в сфере экологии», — прокомментировала Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.
Читайте также:
-
РУСАЛ направил 11,6 млрд рублей в 2021 году на социальные программы
РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, подводит итоги социальной программы.
-
РУСАЛ подвел итоги юбилейного благотворительного Новогоднего марафона
РУСАЛ подвёл итоги Новогоднего марафона – ежегодной благотворительной акции, которая прошла в десятый раз и объединила почти 400 корпоративных волонтёров в 15 городах.
-
РУСАЛ готов к производству сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой
Компания РУСАЛ завершила испытания сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой и совместно с партнерами готов к промышленному производству этой продукции.
-
РУСАЛ стал победителем премии TXF «10 лучших сделок года»
Один из крупнейших в мире производителей алюминия стал победителем в категории «Сделка года по финансированию биржевых товаров в России» премии TXF 2020 «10 лучших сделок года».