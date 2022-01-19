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В Красноярске наградили победителей краевого экоконкурса «Зеленый алюминий»

В Красноярске наградили победителей краевого экоконкурса «Зеленый алюминий»
Иллюстрация: Яндекс

В библиотеке им. К.Г. Паустовского состоялось награждение победителей краевого экологического конкурса «Зеленый алюминий». Им вручили ценные призы от компании РУСАЛ.

#НОВОСТИ

Организатор конкурса — краевая региональная общественная молодежная экологическая организация «Зеленый кошелек».

С 15 ноября по 15 декабря 2021 участники присылали свои творческие работы. Тема — вторая жизнь пищевой упаковки с содержанием алюминия. Конкурсанты изготавливали новогодние карнавальные костюмы из фантиков, фольги, упаковок из-под шоколада, чипсов и т.п.

На конкурс заявилось 106 учебных учреждений со всего края. Они прислали порядка 150 работ — презентации костюмов и эссе о важности переработки отходов.

«Мы получили рекордное число работ, уровень достойный! Педагоги и дети очень старались, многие прислали несколько заявок от одного учреждения. Участвуя в этом конкурсе, юное поколение не просто задумалось о важности рециклинга, но и реально уменьшило объем мусора, который отправился бы на полигоны», — рассказала Татьяна Спожакина, организатор конкурса, вице-президент КРОМЭО «Зеленый кошелек».

Тройку лидеров в номинации «Коллективная работа» наградили экопризами — измельчителями, которые решают проблему отходов из древесины. Их вручили красноярскому детскому саду № 76, березовскому садику № 2 и шарыповскому психоневрологическому интернату.

Кроме того, 30 авторов индивидуальных работ получили экологичные «вечные» календари. РУСАЛ профинансировал приобретение призов для победителей конкурса. Компания системно поддерживает экологические инициативы в рамках своей социальной политики, принципы которой утвердил ещё основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

«Мы поддержали этот конкурс, поскольку считаем важной тему рециклинга. Экология и переработка отходов — ключевые векторы развития компании РУСАЛ. Важно, что школьники и воспитанники детских садов растут с новым, бережным отношением к окружающей среде, предлагают свои идеи, которые в будущем приведут к качественным изменениям в обществе и в сфере экологии», — прокомментировала Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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