В Красноярский край доставили экспресс-тесты на COVID-19

В Красноярский край доставили более 80 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Сегодня их развозят по поликлиникам и больницам нашего региона.

Если тест окажется положительным, пациента попросят дополнительно сделать ПЦР-тест.

В правительстве края напоминают, что в регионе есть достаточный запас лекарств для лечения COVID-19. В продаже имеются противовирусные препараты, антибиотики и витамины для иммунитета.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям территорий контролировать ситуацию с заболеваемостью омикроном в своих субъектах.

Глава Красноярского края Александр Усс отметил, что в нашем регионе вся необходимая работа уже проводится.

Накануне коронавирусом повторно заболел мэр Красноярска Сергей Еремин. Он заявил, что уходит на самоизоляцию. Пять дней назад глава города прошел ревакцинацию.

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