В Красноярский край доставили экспресс-тесты на COVID-19
В Красноярский край доставили более 80 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Сегодня их развозят по поликлиникам и больницам нашего региона.
Если тест окажется положительным, пациента попросят дополнительно сделать ПЦР-тест.
В правительстве края напоминают, что в регионе есть достаточный запас лекарств для лечения COVID-19. В продаже имеются противовирусные препараты, антибиотики и витамины для иммунитета.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям территорий контролировать ситуацию с заболеваемостью омикроном в своих субъектах.
Глава Красноярского края Александр Усс отметил, что в нашем регионе вся необходимая работа уже проводится.
Накануне коронавирусом повторно заболел мэр Красноярска Сергей Еремин. Он заявил, что уходит на самоизоляцию. Пять дней назад глава города прошел ревакцинацию.
Читайте также:
-
Красноярский край готовится к «Омикрону»
В Москве прошло совещание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Главам регионов поручили усилить контроль за заболеваемостью.
-
Власти готовятся к волне «омикрона». Мишустин рекомендовал тотальную удаленку
На заседании совета по борьбе с COVID обсудили рост заболеваемости и готовность медучреждений к наплыву людей. Губернаторам посоветовали взять линию «122» под контроль, компаниям — вспомнить удаленку.
-
В Туве снова ужесточили антковидные меры. Из-за «Омикрона»
В качестве причины власти называют более чем двукратный рост заболеваемости COVID-19. В том числе, распространение его нового штамма.
-
Австралия признала вакцину «Спутник V»
Две дозы «Спутника» в среднем эффективны на 98% против симптоматической инфекции и на 98-100% спасают от госпитализации и смерти. Австралия стала 72-й страной мира, которая признала вакцину из РФ.
-
Штамм «Омикрон» добрался до Красноярска
В конце прошлого года главный санитарный врач Красноярского края заявлял, что нового штамма на территории региона нет. Теперь ситуация изменилась.
-
Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется
Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.