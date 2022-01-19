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Озеленители готовятся к массовой продаже тюльпанов

Озеленители готовятся к массовой продаже тюльпанов
Иллюстрация: Yandex

Готовь сани летом, а тюльпаны зимой. Красноярские озеленители заявили, что готовы вырастить к 8 марта около 200 тысяч тюльпанов.

#НОВОСТИ

Ящики с пророщенными луковицами уже высажены в перемещены в теплицы. Это финальный этап выращивания самых популярных весенних цветов.

Тюльпановые «плантации» принадлежат МП «Управление зеленого строительства».  Представители предприятия сообщили, что в продаже будут тюльпаны 19 сортов, в том числе премиальный «Стронг лав».

Первая партия появится в продаже к 14 февраля. Цены Тюльпаны можно будет купить в магазинах МП «Управление зеленого строительства». Цены на тюльпаны пока неизвестны. В прошлом году 14 фвраля и 8 марта цены доходили до 120 рублей за цветок.

Автор: Петр Савельев
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