Озеленители готовятся к массовой продаже тюльпанов

Готовь сани летом, а тюльпаны зимой. Красноярские озеленители заявили, что готовы вырастить к 8 марта около 200 тысяч тюльпанов.

Ящики с пророщенными луковицами уже высажены в перемещены в теплицы. Это финальный этап выращивания самых популярных весенних цветов.

Тюльпановые «плантации» принадлежат МП «Управление зеленого строительства». Представители предприятия сообщили, что в продаже будут тюльпаны 19 сортов, в том числе премиальный «Стронг лав».

Первая партия появится в продаже к 14 февраля. Цены Тюльпаны можно будет купить в магазинах МП «Управление зеленого строительства». Цены на тюльпаны пока неизвестны. В прошлом году 14 фвраля и 8 марта цены доходили до 120 рублей за цветок.