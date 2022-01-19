Парковка, ливневка и пешеходы, — каким станет пространство возле «Кванта»

Сразу несколько центральных улиц вблизи «Кванта» в Красноярске ждет преображение. Рассказываем подробности.

Во-первых, на углу Красной Армии и Обороны появится многоуровневый паркинг на 400 машиномест.

Во-вторых, подъезд к «Кванту» по Дзержинского станет частично пешеходным — он превратится в мини-сквер с клумбами и уличной мебелью.

В-третьих, На Красной Армии заменят инженерные сети, оборудуют ливневку, уложат асфальт. Улица станет удобной для прогулок. Также ремонт, замена тепловых сетей, оборудования ливневок ждут соседние улицы Обороны и Декабристов.

Добавим, ремонтные и благоустроительные работы проведут с февраля по июнь текущего года. Паркинг откроют в конце 2022 года.