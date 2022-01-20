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Дольщикам «Зодчего» выплатят компенсации за недостроенные квартиры

Дом на Прибойной, 37а, октябрь 2021 года
Дом на Прибойной, 37а, октябрь 2021 года. Иллюстрация: наш.дом.рф

Всего за компанией числится шесть проблемных домов, но выплаты назначили лишь по одному из них.

#НОВОСТИ
Дольщики дома по улице Прибойная, 37а в Красноярске получат компенсации от Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом сообщили в Министерстве строительства Красноярского края.
 
О какой сумме идет речь, чиновники не говорят, но уточняют, что деньги получат 150 обманутых дольщиков.
 
Дом на Прибойной, 37а строила компания «Зодчий», которую в апреле 2021 года признали банкротом. По данным Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, за компанией числится шесть проблемных домов — четыре в Красноярске и два в Сосновоборске. Один из них — на Прибойной, 37, стр. 6,7, дом № 2 — достроят за счет Фонда защиты дольщиков. С остальными пока не ясно.
В прошлом году в результате взаимодействия с федеральным фондом восстановлены права более 3000 граждан. Было решено достроить 12 объектов и предоставить выплаты возмещений в отношении 9 объектов», — рассказал министр строительства Красноярского края Михаил Рабушко.
Добавим, что, помимо Красноярского края деньги на компенсации дольщикам, получат еще пять регионов. Как сообщили в правительстве РФ, общая сумма составит почти 8 млрд рублей. А выплаты получат 2 312 дольщиков.
 
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В Красноярском крае куплено 10 тысяч квартир с использованием счетов эскроу

Более четверти квартир — 2,7 тысяч — достроены, счета эскроу раскрыты, деньги от дольщиков перешли к застройщикам, сообщила пресс-служба Красноярского отделения Банка России.

Красноярский край занял предпоследнее место по объемам нового строительства

С начала года стройка в регионе выросла менее чем на треть. Это самый низкий прирост среди территорий с объемами строительства свыше миллиона квадратных метров.

Автор: Петр Савельев
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