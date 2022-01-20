Дольщикам «Зодчего» выплатят компенсации за недостроенные квартиры

Всего за компанией числится шесть проблемных домов, но выплаты назначили лишь по одному из них.

Дольщики дома по улице Прибойная, 37а в Красноярске получат компенсации от Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. Об этом сообщили в Министерстве строительства Красноярского края.

О какой сумме идет речь, чиновники не говорят, но уточняют, что деньги получат 150 обманутых дольщиков.

Дом на Прибойной, 37а строила компания «Зодчий», которую в апреле 2021 года признали банкротом. По данным Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, за компанией числится шесть проблемных домов — четыре в Красноярске и два в Сосновоборске. Один из них — на Прибойной, 37, стр. 6,7, дом № 2 — достроят за счет Фонда защиты дольщиков. С остальными пока не ясно.

В прошлом году в результате взаимодействия с федеральным фондом восстановлены права более 3000 граждан. Было решено достроить 12 объектов и предоставить выплаты возмещений в отношении 9 объектов», — рассказал министр строительства Красноярского края Михаил Рабушко.

Добавим, что, помимо Красноярского края деньги на компенсации дольщикам, получат еще пять регионов. Как сообщили в правительстве РФ, общая сумма составит почти 8 млрд рублей. А выплаты получат 2 312 дольщиков.

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