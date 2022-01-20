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Красноярску разработали социальный кластер

Строительство одного из детсадов кластера, январь 2021 года
Строительство одного из детсадов кластера, январь 2021 года. Иллюстрация: instagram.com/eremin__krsk

Появиться он может в Железнодорожном районе. Здесь будет школа, детсады и другие подобные сооружения.

#НОВОСТИ
В Железнодорожном районе Красноярска может появиться так называемый социальный кластер. Об этом сообщили на странице красноярского Горсовета в Instagram.
 
Построить его планируют в районе улицы 8 марта. На участке площадью 9 гектаров будут размещены школа на 1 100 мест, два детских сада на 270 и 150 мест, трехэтажный образовательный комплекс с актовым залом на 400 мест и двухэтажный спорткомплекс.
 
Красноярску разработали социальный кластер 1
 
Когда кластер будет построен и запущен полностью, пока неизвестно — сегодня идею будут обсуждать на заседании комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Горсовета. Однако, если верить посту, один из запланированных детских садов уже построен и скоро начнется его комплектация, а проект школы прошел госэкпертизу (начать стройку хотят в этом году).
 
Объем инвестиций в проект и их источник, пока тоже не называется.
 
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Всего за ближайшие два года в регионе планируется отремонтировать 33 общеобразовательных учреждения. Общий объем финансирования превысит 2 млрд рублей.

Три школы и два детсада: Сергей Ерёмин рассказал о планах на следующий год

Помимо стройки, муниципалитет планирует заняться реконструкцией и проектирование подобных объектов. Упор обещают сделать на новые микрорайоны и жилые комплексы.

На дороги Красноярска потратят 1,5 млрд рублей

Этот объем средств город получит в течение трех ближайших лет. Выделяться они будут в рамках соответствующего нацпроекта.

Автор: Петр Савельев
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