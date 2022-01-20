Красноярску разработали социальный кластер

Появиться он может в Железнодорожном районе. Здесь будет школа, детсады и другие подобные сооружения.

В Железнодорожном районе Красноярска может появиться так называемый социальный кластер. Об этом сообщили на странице красноярского Горсовета в Instagram.

Построить его планируют в районе улицы 8 марта. На участке площадью 9 гектаров будут размещены школа на 1 100 мест, два детских сада на 270 и 150 мест, трехэтажный образовательный комплекс с актовым залом на 400 мест и двухэтажный спорткомплекс.

Когда кластер будет построен и запущен полностью, пока неизвестно — сегодня идею будут обсуждать на заседании комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Горсовета. Однако, если верить посту, один из запланированных детских садов уже построен и скоро начнется его комплектация, а проект школы прошел госэкпертизу (начать стройку хотят в этом году).

Объем инвестиций в проект и их источник, пока тоже не называется.

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Этот объем средств город получит в течение трех ближайших лет. Выделяться они будут в рамках соответствующего нацпроекта.