В Красноярском крае могут ввести обязательную вакцинацию студентов

В целом по региону привито чуть больше половины этой категории молодых людей, а в некоторых вузах охват еще ниже.

Вакцинация студентов высших и профессиональных учебных заведений Красноярского края моет стать обязательной. Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

По его словам, сейчас в целом вакцинировано 54,6% совершеннолетних учащихся, а по некоторым вузам этот показатель еще ниже.

В связи с эпидемической ситуацией, связанной с подъемом заболеваемости COVID-19, в настоящий момент рассматривается вопрос о внесении изменений в постановление № 43 от 23.07.2021 », — написал Горяев.

Напомним, что в первой версии постановления в качестве желаемого эффекта назывался охват вакцинацией не менее 60% населения края. В последнем же варианте эта цифра увеличена до 80%.

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