Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.01
76,86
87,13
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае могут ввести обязательную вакцинацию студентов

В Красноярском крае могут ввести обязательную вакцинацию студентов
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

В целом по региону привито чуть больше половины этой категории молодых людей, а в некоторых вузах охват еще ниже.

#НОВОСТИ
Вакцинация студентов высших и профессиональных учебных заведений Красноярского края моет стать обязательной. Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
 
По его словам, сейчас в целом вакцинировано 54,6% совершеннолетних учащихся, а по некоторым вузам этот показатель еще ниже.
В связи с эпидемической ситуацией, связанной с подъемом заболеваемости COVID-19, в настоящий момент рассматривается вопрос о внесении изменений в постановление № 43 от 23.07.2021», — написал Горяев.
Напомним, что в первой версии постановления в качестве желаемого эффекта назывался охват вакцинацией не менее 60% населения края. В последнем же варианте эта цифра увеличена до 80%.
 
Читайте также:
Красноярский край готовится к «Омикрону»

В Москве прошло совещание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Главам регионов поручили усилить контроль за заболеваемостью.

Вакцинация школьников в Красноярском крае начнётся на следующей неделе. Но это не точно

В Красноярский край в гражданский оборот на следующей неделе поступит препарат «Гам-КОВИД-Вак М», также известный как «Спутник М». Об этом сообщили несколько телеграм-каналов.

Губернатор Усс: новых ограничений по коронавирусу не потребуется

Глава региона в ходе итоговой пресс-конференции ответил на вопрос о том, будут ли вводиться дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярские школы переходят на дистанционный режим. Из-за «минирований»Красноярские школы переходят на дистанционный режим. Из-за «минирований»
  • Руководитель предприятия в Красноярском крае пойдет под суд за сокрытие налоговРуководитель предприятия в Красноярском крае пойдет под суд за сокрытие налогов
  • «Рокер и медиаменеджер»: красноярец возглавит севастопольское гостелевидение«Рокер и медиаменеджер»: красноярец возглавит севастопольское гостелевидение
  • «Красавиа» получила допуск к международным полетам«Красавиа» получила допуск к международным полетам
  • Топ-менеджера предприятия «Роскосмоса» в Красноярском крае подозревают во взяткахТоп-менеджера предприятия «Роскосмоса» в Красноярском крае подозревают во взятках
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.