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Красноярцы стали больше занимать на покупку жилья

Красноярцы стали больше занимать на покупку жилья
Иллюстрация: erzrf.ru

Ипотечные кредиты в Красноярском крае за год выросли почти на треть. Это одна из самых выразительных динамик в России. Даже в среднем же по стране рост несколько меньше.

#НОВОСТИ
Средний размер ипотечного кредита в Красноярском крае по итогу декабря 2021 года составил 2,93 млн рублей. Это на 28% больше, чем в аналогичном месяце 2020-го. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.
 
Подобная динамика является одной из самых сильных в России. Сильнее размеры ипотеки выросли только в Ленинградской (29%), Московской (29%), Нижегородской (31%), Омской (31%) областях, а также в Краснодарском (52%) и Ставропольском (33%) краях.
 
В среднем же по году рост расзмеров ипотеки в крае оказался несколько ниже — с 2,17 млн рублей до 2,61 млн (20%). 
 
В целом же по России средний ипотечный кредит в декабре 2021 года составлял 3,28 млн рублей, что на 24,7% больше, чем годом ранее.
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась за год примерно на 20% под действием множества факторов, начиная с повышения спроса на недвижимость из-за карантинных ограничений, заканчивая высоким уровнем инфляции и побочными эффектами программы льготной ипотеки. Поскольку брать в долг теперь приходится больше, то для снижения долговой нагрузки россиянам сейчас приходится брать кредит на 2,5 года дольше, чем заемщикам в конце 2020 года. Средний срок кредитования почти достиг 20 лет», — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
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Автор: Петр Савельев
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