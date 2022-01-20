Красноярцы стали больше занимать на покупку жилья
Ипотечные кредиты в Красноярском крае за год выросли почти на треть. Это одна из самых выразительных динамик в России. Даже в среднем же по стране рост несколько меньше.
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке увеличилась за год примерно на 20% под действием множества факторов, начиная с повышения спроса на недвижимость из-за карантинных ограничений, заканчивая высоким уровнем инфляции и побочными эффектами программы льготной ипотеки. Поскольку брать в долг теперь приходится больше, то для снижения долговой нагрузки россиянам сейчас приходится брать кредит на 2,5 года дольше, чем заемщикам в конце 2020 года. Средний срок кредитования почти достиг 20 лет», — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Специалисты агентства недвижимости «Аревера» представили аналитические данные о рынке жилья в Красноярске. Согласно их выкладкам, ситуацию можно охарактеризовать как надувающийся пузырь.
Министр строительства Красноярского края назвал причины роста цен на жилье
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