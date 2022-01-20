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В музее GEOS подготовили новый выпуск учебного пособия по палеонтологии

В музее GEOS подготовили новый выпуск учебного пособия по палеонтологии
Иллюстрация: GEOS Музей Геологии Центральной Сибири

Музей геологии Центральной Сибири издал новый сборник методических рекомендаций «Фоссилии. Код жизни». Новое пособие увидело свет благодаря поддержке компании «Полюс.Красноярск».

#НОВОСТИ

Музей геологии Центральной Сибири издал новый сборник методических рекомендаций «Фоссилии. Код жизни». Новое пособие увидело свет благодаря поддержке компании «Полюс.Красноярск».

Методичка расскажет школьникам об увлекательном мире палеонтологии доступным языком, с иллюстрациями и юмором.

В новом пособии можно почерпнуть сведения не только о том, как эволюционировала жизнь на Земле, но и как правильно собирать палеонтологический материал; с помощью таблиц доходчиво доносится разница в царствах существ, живших когда-то и существующих сейчас.

«Благодаря словарю терминов можно погрузиться в мир фоссилий, не используя при этом „Google“ и „Yandex“, а затем проверить с помощью тестов, хорошо ли был усвоен материал», — рассказывают специалисты музея.

Они отметили, что это методическое пособие может быть использовано и в качестве учебного подспорья для учителей географии и руководителей геологических кружков и объединений.

«Мне хотелось составить методические рекомендации так, чтобы их можно было изучать не исключительно как учебное пособие, а читать, как художественную литературу. До сих пор, несмотря на многолетнее изучение и преподавание палеонтологии, я испытываю непередаваемые эмоции от этой удивительной науки. И хочу, чтобы читатели тоже полюбили ее так же, как люблю ее я», - рассказала Ольга Якунина, создатель «Фоссилии. Код жизни». 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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