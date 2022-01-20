В музее GEOS подготовили новый выпуск учебного пособия по палеонтологии

Музей геологии Центральной Сибири издал новый сборник методических рекомендаций «Фоссилии. Код жизни». Новое пособие увидело свет благодаря поддержке компании «Полюс.Красноярск».

Музей геологии Центральной Сибири издал новый сборник методических рекомендаций «Фоссилии. Код жизни». Новое пособие увидело свет благодаря поддержке компании «Полюс.Красноярск».

Методичка расскажет школьникам об увлекательном мире палеонтологии доступным языком, с иллюстрациями и юмором.

В новом пособии можно почерпнуть сведения не только о том, как эволюционировала жизнь на Земле, но и как правильно собирать палеонтологический материал; с помощью таблиц доходчиво доносится разница в царствах существ, живших когда-то и существующих сейчас.

«Благодаря словарю терминов можно погрузиться в мир фоссилий, не используя при этом „Google“ и „Yandex“, а затем проверить с помощью тестов, хорошо ли был усвоен материал», — рассказывают специалисты музея.

Они отметили, что это методическое пособие может быть использовано и в качестве учебного подспорья для учителей географии и руководителей геологических кружков и объединений.

«Мне хотелось составить методические рекомендации так, чтобы их можно было изучать не исключительно как учебное пособие, а читать, как художественную литературу. До сих пор, несмотря на многолетнее изучение и преподавание палеонтологии, я испытываю непередаваемые эмоции от этой удивительной науки. И хочу, чтобы читатели тоже полюбили ее так же, как люблю ее я», - рассказала Ольга Якунина, создатель «Фоссилии. Код жизни».

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