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Сын депутата Госдумы от Красноярского края оказался злостным нарушителем ПДД

Михаил Веллер
Михаил Веллер. Иллюстрация: тг-канал "Майор Север"

На днях его, вероятно, пьяным задержали в Мурманске, выходцем откуда является, собственно, и сам депутат.

#НОВОСТИ
Сын депутата Государственной Думы РФ Алексея Веллера — Михаил — на днях был задержан сотрудниками ГИБДД, предположительно, за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает «Газета.ру». По этому поводу составлен протокол об административном правонарушении.
Позже выяснилось, что это далеко не первый подобный случай.
Веллер-младший действительно любит погонять, но не любит платить штрафы. Федеральная служба судебных приставов заводила на него десятки исполнительных производств. При этом часть штрафов Михаил так и не оплатил — в ряде случаев приставы не смогли найти ни самого нарушителя, ни его имущества», — пишет Life.ru.
Алексей Веллер поначалу не стал комментировать случившееся.
Я не собираюсь эту тему обсуждать, это желтая сплетня. Все, спасибо, всего доброго», — заявил он «Газете.ру».
Сын депутата Госдумы от Красноярского края оказался злостным нарушителем ПДД 1
Алексей Веллер, фото severpost.ru
 
Но позже изменил свою позицию, сказав, что в обстоятельствах дела разберется суд. «Если в чем-то виноват — ответит, если ни в чем не виноват, значит, это будет определено».
 
Напомним, что в 2021 году Алексей Веллер избрался в Госдуму от Красноярского края (Енисейский округ), а в 2016-м — по 128-му Мурманскому одномандатному округу. До этого он с декабря 2010 годы был мэром Мурманска. Помимо этого, по данным Life.ru, Алексей Веллер в 1991 году учредил строительную фирму «Агростроймонтаж» (АСМ), управление которой, став мэром Мурманска, передал своему сыну Михаилу и брату Сергею.
 
По данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», акционерное общество АСМ было ликвидирована в мае 2021 года. Однако, по тому же адресу в Мурманске, сейчас работает три компании с похожими названиями — «АСМ-Инвест», «АСМ-Эксплуатация» и ООО «АСМ» — учредителями которых являются, соответственно, Михаил Алексеевич Веллер, Сергей Борисович Веллер и Андрей Сергеевич Веллер.
 
Добавим также, что Алексей Веллер был один из разработчиков недавно принятых поправок в УК РФ, ужесточающих наказания для «неисправимых лихачей».
Внесены дополнения в Уголовный Кодекс РФ, предусматривающие уголовную ответственность за серьезные нарушения ПДД лицами, ранее уже подвергавшимися административным наказаниям и лишенными права управления транспортными средствами. Закон предусматривает различные виды возможного наказания, максимальное из них лишение свободы сроком до 3 лет», — писал он на своей странице в VK.com.

 

Автор: Петр Савельев
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