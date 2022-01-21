Сын депутата Госдумы от Красноярского края оказался злостным нарушителем ПДД

На днях его, вероятно, пьяным задержали в Мурманске, выходцем откуда является, собственно, и сам депутат.

Сын депутата Государственной Думы РФ Алексея Веллера — Михаил — на днях был задержан сотрудниками ГИБДД, предположительно, за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает «Газета.ру». По этому поводу составлен протокол об административном правонарушении.

Позже выяснилось, что это далеко не первый подобный случай.

Веллер-младший действительно любит погонять, но не любит платить штрафы. Федеральная служба судебных приставов заводила на него десятки исполнительных производств. При этом часть штрафов Михаил так и не оплатил — в ряде случаев приставы не смогли найти ни самого нарушителя, ни его имущества», — пишет Life.ru.

Алексей Веллер поначалу не стал комментировать случившееся.

Я не собираюсь эту тему обсуждать, это желтая сплетня. Все, спасибо, всего доброго», — заявил он «Газете.ру».

Алексей Веллер, фото severpost.ru

Но позже изменил свою позицию, сказав, что в обстоятельствах дела разберется суд. «Если в чем-то виноват — ответит, если ни в чем не виноват, значит, это будет определено».

Напомним, что в 2021 году Алексей Веллер избрался в Госдуму от Красноярского края (Енисейский округ), а в 2016-м — по 128-му Мурманскому одномандатному округу. До этого он с декабря 2010 годы был мэром Мурманска. Помимо этого, по данным Life.ru, Алексей Веллер в 1991 году учредил строительную фирму «Агростроймонтаж» (АСМ), управление которой, став мэром Мурманска, передал своему сыну Михаилу и брату Сергею.

По данным сервиса проверки контрагентов «Зачестныйбизнес», акционерное общество АСМ было ликвидирована в мае 2021 года. Однако, по тому же адресу в Мурманске, сейчас работает три компании с похожими названиями — «АСМ-Инвест», «АСМ-Эксплуатация» и ООО «АСМ» — учредителями которых являются, соответственно, Михаил Алексеевич Веллер, Сергей Борисович Веллер и Андрей Сергеевич Веллер.