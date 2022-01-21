В состав олимпийской сборной России вошли 11 красноярцев

На прошлые игры от Красноярского края ездило почти вдвое больше человек.

В XXIV Олимпийских зимних играх примут участие 11 спортсменов из Красноярского края. Об этом стало известно по итогам заседания комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды регионального Законодательного Собрания.

Красноярцы будут представлять национальную сборную в четырех видах спорта:

бобслей — Максим Андрианов, Михаил Мордасов, Павел Травкин и Надежда Сергеева;

скелетон — Юлия Канакина, Александр Третьяков и Никита Трегубов;

санный спорт — Александр Денисьев и Владислав Антонов;

конькобежный спорт — Виктор Муштаков;

сноуборд — Дмитрий Логинов.

Также нормативы для попадания в сборную выполнили Никита Новицкий и Любовь Никитина (фристайл), но пока в ее состав они не включены.

По словам председателя профильного комитета ЗС Александра Новикова, на подготовку красноярских спортсменов из краевого бюджета было выделено 18,5 млн рублей.

Добавим также, что на прошлую зимнюю Олимпиаду в 2018 году от Красноярского края ездило 20 человек.

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