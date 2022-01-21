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Красноярск помог аэропорту Анапы побить рекорд по пассажирскому трафику

Красноярск помог аэропорту Анапы побить рекорд по пассажирскому трафику
Иллюстрация: instagram.com/aaq.aero

Анапский аэропорт побил исторический рекорд по пассажиропотоку. В десятке самых популярных направлений оказался и Красноярск.

#НОВОСТИ
За 2021 год аэропорт Анапы обслужил 2,93 млн пассажиров, что является историческим максимумом и на 62% превосходит результат 2020-го, а 2019-го — на 43%. Об этом воздушная гавань сообщила в своем Instagram.
 
Абсолютный пик перевозок, ожидаемо, пришелся на лето — более 1,8 млн пассажиров, что практически столько же как за весь 2020 год.
В низкий сезон также зафиксирована положительная динамика пассажиропотока, что способствовало достижению больших результатов по итогам года и подтвердило все более возрастающую популярность одного из южных курортов страны», — пишет аэропорт.
Самым популярным направлением 2021 года, прогнозируемо, стала Москва — только в Домодедово было перевезено более 771 тысячи человек. Также среди лидеров Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Пермь, Казань, Тюмень, Самара и Красноярск. Сколько пассажиров летали в каждый из этих городов, в сообщении воздушной гавани не сказано.
 
Однако, как рассказали DK.RU в аэропорту Красноярска, за 2021 год по анапскому направлению было перевезено 35 885 пассажиров — 19 001 туда и 16 884 обратно.
 
Добавим, что в действующем осенне-зимнем расписании красноярской воздушной гавани рейсов в Анапу пока нет. Сколько компаний летало по этому маршруту весной и летом 2021-го, пока выяснить не удалось.
 
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Предыдущий рекорд был установлен три года назад. Сейчас, количество обслуженных пассажиров приблизилось к 3 млн.

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В перечне таких перелетов порядка трёх десятков направлений. Большая часть из них — односторонние.

Автор: Петр Савельев
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