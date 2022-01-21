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РУСАЛ направит 15 млн рублей на благоустройство дворов Советского района в 2022 году

РУСАЛ направит 15 млн рублей на благоустройство дворов Советского района в 2022 году
Иллюстрация: Пресс- служба АО «РУСАЛ Красноярск»

Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и администрация Советского района заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2022 год.

#НОВОСТИ

Документ предусматривает участие РУСАЛа в финансировании работ по ремонту и благоустройству дворов в микрорайонах «Зеленая роща» и «Солнечный».

На средства РУСАЛа в этом году планируется привести в порядок четыре дворовых территорий по адресам: ул. 40 лет Победы, 12, ул. 9 Мая, 10, пр. Металлургов, 36.

С 2019 года в Советском районе, благодаря поддержке компании РУСАЛ, было благоустроено 14 дворов и часть сквера Космонавтов. Объем направленных на эти цели средств составил почти 44 млн. рублей.

"В рамках благоустройства во дворах появятся новые детские площадки, оснащенные современным игровым оборудованием — качелями, игровыми комплексами. Кроме того, мы планируем разместить спортивные площадки Спортивное оборудование — уличные тренажеры, спортивные комплексы, комплексы для занятий воркаутом, новые лавочки, урны и другие малые архитектурные формы. Мероприятия по благоустройству позволят создать безопасную и эстетическую среду, что положительно отразится на повышении качества жизни жителей домов и района, — рассказала Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

«Мы участвуем в развитии и благоустройстве Советского района, на территории которого расположено предприятие и где проживает большое количество сотрудников. С 2019 года мы сделали акцент на благоустройстве дворов, потому что получили обратную связь от жителей, что именно это направление наиболее востребовано. Эта помощь адресная, для жителей конкретных домов, которые проявляют инициативу и действительно нуждаются в достойных, современных, благоустроенных дворах, — прокомментировал Евгений Курьянов, управляющий директор АО «РУСАЛ Красноярск».

Одно из направлений социальных инвестиций РУСАЛа, инициированное основателем компании Олегом Дерипаска, повышение качества жизни в городах ответственности РУСАЛа.

Ранее компания РУСАЛ выступила инвестором реконструкции знаковых мест Красноярска в Центральном районе: площади Революции и сквера Сурикова, Исторического квартала. В настоящий момент компания взяла на себя обязательства по обустройству Центрального парка.

 

Автор: Юлия Тарабан
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