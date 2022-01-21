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«Похвастаться особо не чем»: Тува и Белоруссия обсудили торговые отношения

«Похвастаться особо не чем»: Тува и Белоруссия обсудили торговые отношения
Иллюстрация: Яндекс

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с главой Республики Тува Владиславом Ховалыгом заявил, что его не устраивает уровень торгово-экономических отношений с республикой.

#НОВОСТИ

Роман Головченко заявил, что в этой сфере им похвастаться особо не чем, но такое положение дел никого не устраивает.

Он отметил, что расстояние между Белоруссий и Тувой не может служить оправданием сложившейся ситуации.

Роман Головченко попросил российскую сторону классифицировать причины такого низкого товарооборота, а также наметить направления, в которых торгово-экономическое сотрудничество может быть успешным.

По словам премьер-министра Белоруссии, для улучшения ситуации можно рассмотреть горнодобывающую отрасль, так как Тува реализует там масштабные проекты.

Белорусская сторона готова поставлять для этих работ соответствующую технику.

Глава белорусского правительства считает также перспективным сотрудничество с  Тувой в сфере здравоохранения, экологии и туризма.

Кроме того, белорусская сторона готова делиться опытом развития сельского хозяйства.

«Мы готовы делиться опытом с нашими партнерами, друзьями. Это могут быть технологии, сотрудничество в сфере растениеводства, животноводства», — уточнил Головченко.

Глава белорусского правительства считает также перспективным сотрудничество с Республикой Тыва в сфере здравоохранения, экологии и туризма.

«Это могут быть технологии, сотрудничество в сфере растениеводства, животноводства», — уточнил Головченко.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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